【蔡英文就職】第二任期前景坎坷 須跨越經濟和中美兩大挑戰

在台灣，蔡英文總統今日（20日）舉行第二任期的就職演說，面臨新冠病毒的影響仍未消散、兩岸對立逐漸升溫，以及台灣處於中美角力的焦點，蔡英文這一任期的前景是可預料到的坎坷。

挑戰之一：經濟困境

疫情衝擊全球經濟，匯豐日前預計2020年全球GDP將萎縮4.8%。儘管台灣在疫情初期已迅速防控，將影響降到最低，但仍面臨許多與鄰國相同的經濟憂慮，第一季增長為2016年以來最緩慢，愈來愈多經濟學家預測會出現2009年以來首度萎縮。

除疫情影響外，兩岸持續緊張的對立也加劇台灣經濟困境。

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BBC（英國廣播公司）引述中山大學政治學教授廖達琪指出，目前台灣仍有三成多出口是靠大陸，兩岸關係惡化或會導致未來一些兩岸經貿遭受嚴峻打擊。有消息傳出，北京可能會用海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）作威脅。而ECFA是在馬英九時代簽訂，促進了兩岸進出口及貿易往來。

儘管蔡英文試圖推行「新南向政策」，加強與東南亞等國家合作，以擺脫對中國的經濟依賴，但其他國家擔心得罪中國，未有全面與台灣加強合作。

挑戰之二：中美台權力平衡

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨晚向蔡英文發表祝賀聲明，直接以「總統」稱呼她，還稱有信心在蔡英文的領導下，美台的夥伴關係將持續欣欣向榮。值得注意是，在中美關係緊張的特殊時刻，蓬佩奧高調示意支持蔡英文，將令中美角力再度白熱化。

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據BBC報道，台灣淡江大學學者黃兆年表示，蔡英文4年的一個貢獻，是把握了地緣政治局勢的變動，與美國結盟關係的強化和制度化。「對台灣長遠來說，最有正面作用，台灣面對中國壓力愈來愈大，（加強與美國的關係）可以確保台灣的安全，以及確保在兩岸之間的權力平衡。」

但一些學者不認同蔡英文非常親近美國的做法。廖達琪說，台灣作為夾在「中美之間的小國」，應該要懂得對沖（Hedging），「不能把寶全都押在一邊，要在兩邊之間遊走」。

她提到，在過去4年，台灣與美國之間「超級不對稱」，例如在疫情提供口罩方面，台灣只能把口罩送給美國，防護衣原料則要台灣向美國購買，不是對等的交易。

責任編輯：費風

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