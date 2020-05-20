  • 28°C
香港時間 : 2020520日 (三) 13:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【蔡英文就職】第二任期成與敗？蔡英文臨經濟和中美兩大挑戰

國情動向 12:43 2020/05/20

分享：

在台灣，蔡英文總統今日（20日）舉行第二任期的就職演說，面臨新冠病毒的影響仍未消散、兩岸對立逐漸升溫，以及台灣處於中美角力的焦點，蔡英文這一任期的前景是可預料到的坎坷。

挑戰之一：經濟困境

疫情衝擊全球經濟，匯豐日前預計2020年全球GDP將萎縮4.8%。儘管台灣在疫情初期已迅速防控，將影響降到最低，但仍面臨許多與鄰國相同的經濟憂慮，第一季增長為2016年以來最緩慢，愈來愈多經濟學家預測會出現2009年以來首度萎縮。

除疫情影響外，兩岸持續緊張的對立也加劇台灣經濟困境。

【蔡英文就職】蔡英文就職第15任總統演說全文

【蔡英文就職】美卿賀蔡英文就職 環時：美台想開新遊戲 大陸最玩得起

【蔡英文就職】蔡英文談兩岸關係 「和平、對等、民主、對話」（有片）

BBC（英國廣播公司）引述中山大學政治學教授廖達琪指出，目前台灣仍有三成多出口是靠大陸，兩岸關係惡化或會導致未來一些兩岸經貿遭受嚴峻打擊。有消息傳出，北京可能會用海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）作威脅。而ECFA是在馬英九時代簽訂，促進了兩岸進出口及貿易往來。

儘管蔡英文試圖推行「新南向政策」，加強與東南亞等國家合作，以擺脫對中國的經濟依賴，但其他國家擔心得罪中國，未有全面與台灣加強合作。

挑戰之二：中美台權力平衡

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨晚向蔡英文發表祝賀聲明，直接以「總統」稱呼她，還稱有信心在蔡英文的領導下，美台的夥伴關係將持續欣欣向榮。值得注意是，在中美關係緊張的特殊時刻，蓬佩奧高調示意支持蔡英文，將令中美角力再度白熱化。

【蔡英文就職】史上首次　美國務卿首發聲明祝賀蔡英文就職

【世衛大會WHA】成員國一致同意 年底才處理台灣與會問題

【中美角力】蓬佩奧稱大陸「惡意」阻台灣參與世衛大會  京批有國家政治綁架WHA

據BBC報道，台灣淡江大學學者黃兆年表示，蔡英文4年的一個貢獻，是把握了地緣政治局勢的變動，與美國結盟關係的強化和制度化。「對台灣長遠來說，最有正面作用，台灣面對中國壓力愈來愈大，（加強與美國的關係）可以確保台灣的安全，以及確保在兩岸之間的權力平衡。」

但一些學者不認同蔡英文非常親近美國的做法。廖達琪說，台灣作為夾在「中美之間的小國」，應該要懂得對沖（Hedging），「不能把寶全都押在一邊，要在兩邊之間遊走」。

她提到，在過去4年，台灣與美國之間「超級不對稱」，例如在疫情提供口罩方面，台灣只能把口罩送給美國，防護衣原料則要台灣向美國購買，不是對等的交易。

責任編輯：費風

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

免費下載  hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【蔡英文就職】美卿賀蔡英文就職 環時：美台想開新遊戲 大陸最玩得起
今日
【蔡英文就職】美卿賀蔡英文就職 環時：美台想開新遊戲 大陸最玩得起
【中美貿易戰】瑞幸造假掀風暴　白宮顧問：誰能自信投資中企
今日
【中美貿易戰】瑞幸造假掀風暴　白宮顧問：誰能自信投資中企
【蔡英文就職】蔡英文就職第15任總統演說全文（有片）
今日
【蔡英文就職】蔡英文就職第15任總統演說全文（有片）
中國跌出德國外資排名三甲 10年來首次
今日
中國跌出德國外資排名三甲 10年來首次
疫情 英國廣播公司 台灣 口罩 進出口 GDP 貿易 兩岸關係 中美關係 蓬佩奧

上一篇文章

【蔡英文就職】蔡英文稱將成立修憲委員會 專家料大陸會關注

下一篇文章

【蔡英文就職】蔡英文就職第15任總統演說全文（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美貿易戰協議】特朗普：中美貿易協議似乎不再意義重大
【中美貿易戰協議】特朗普：中美貿易協議似乎不再意義重大
【Facebook】朱克伯格：中國網絡監控方式極度危險 籲接軌西方
【Facebook】朱克伯格：中國網絡監控方式極度危險 籲接軌西方
【蔡英文就職】史上首次　美國務卿首發聲明祝賀蔡英文就職
【蔡英文就職】史上首次　美國務卿首發聲明祝賀蔡英文就職
【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？
【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？
傳中國考慮針對更多澳洲貨 紅酒、水果和乳制品或成限制目標
傳中國考慮針對更多澳洲貨 紅酒、水果和乳制品或成限制目標
【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招
【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招