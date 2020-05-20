【蔡英文就職】蔡英文稱將成立修憲委員會 專家料大陸會關注

▲ 蔡英文稱將成立修憲委員會 專家料大陸會關注

在台灣，蔡英文總統今早宣誓就職並發表演說，資深兩岸學者、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山分析，演說的兩岸內容維持不挑釁路線，而大陸或更關注「修憲委員會」是否涉及大陸定位、固有疆域的修改動作。

蔡英文今早在台北賓館發表就職演說，重申「和平、對等、民主、對話」八字箴言，強調不會接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，並指這是政府堅定不移的原則。

趙春山分析，蔡英文涉及兩岸的談話，維持不挑釁的路線，而受疫情影響，經濟是政府接下來最重要的課題，其中和平穩定的外部因素將是關鍵。趙春山以「穩中求進」進一步分析上述的外部因素，提到「穩中」即為穩定兩岸關係；「求進」則是進一步促進與美國、友邦及其他理念相同國家的關係，也就是「穩定兩岸關係，同時能促進區域安全，及理念相同國家，特別是美國的關係」。

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趙春山也指出，蔡英文涉及兩岸議題的講稿沒太多新內容，但看得出對大陸遞出橄欖枝，尤其是蔡英文以「對岸領導人」相稱，不僅展現善意，也隱含兩岸能坐下來談的期待，讓雙方有新基礎，得以和平穩定共處。

針對大陸的解讀，趙春山認為，大陸的目光將落在蔡英文提出的「修憲委員會」上，尤其是「修憲會不會把國家定位、固有疆域做一些改變」。趙春山也指出，蔡英文提到「亞太區域」等議題，挑動大陸神經。

他指出，北京當局接下來會將目光放在台美間是否進一步合作，會不會影響自身安全；未來「美國怎麼玩台灣牌，台灣怎麼配合」，將是大陸關注焦點。

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責任編輯：游昊雲