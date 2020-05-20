  • 28°C
香港時間 : 2020520日 (三) 13:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【蔡英文就職】蔡英文稱將成立修憲委員會 專家料大陸會關注

國情動向 12:51 2020/05/20

分享：

蔡英文稱將成立修憲委員會 專家料大陸會關注

在台灣，蔡英文總統今早宣誓就職並發表演說，資深兩岸學者、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山分析，演說的兩岸內容維持不挑釁路線，而大陸或更關注「修憲委員會」是否涉及大陸定位、固有疆域的修改動作。

蔡英文今早在台北賓館發表就職演說，重申「和平、對等、民主、對話」八字箴言，強調不會接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，並指這是政府堅定不移的原則。

趙春山分析，蔡英文涉及兩岸的談話，維持不挑釁的路線，而受疫情影響，經濟是政府接下來最重要的課題，其中和平穩定的外部因素將是關鍵。趙春山以「穩中求進」進一步分析上述的外部因素，提到「穩中」即為穩定兩岸關係；「求進」則是進一步促進與美國、友邦及其他理念相同國家的關係，也就是「穩定兩岸關係，同時能促進區域安全，及理念相同國家，特別是美國的關係」。

【蔡英文就職】第二任期成與敗？蔡英文臨經濟和中美兩大挑戰

【蔡英文就職】蔡英文就職第15任總統演說全文（有片）

趙春山也指出，蔡英文涉及兩岸議題的講稿沒太多新內容，但看得出對大陸遞出橄欖枝，尤其是蔡英文以「對岸領導人」相稱，不僅展現善意，也隱含兩岸能坐下來談的期待，讓雙方有新基礎，得以和平穩定共處。

針對大陸的解讀，趙春山認為，大陸的目光將落在蔡英文提出的「修憲委員會」上，尤其是「修憲會不會把國家定位、固有疆域做一些改變」。趙春山也指出，蔡英文提到「亞太區域」等議題，挑動大陸神經。

他指出，北京當局接下來會將目光放在台美間是否進一步合作，會不會影響自身安全；未來「美國怎麼玩台灣牌，台灣怎麼配合」，將是大陸關注焦點。

【蔡英文就職】美卿賀蔡英文就職 環時：美台想開新遊戲 大陸最玩得起

【蔡英文就職】蔡英文談兩岸關係 「和平、對等、民主、對話」（有片）

【蔡英文就職】史上首次　美國務卿首發聲明祝賀蔡英文就職

解放軍機傳再飛近台海中線 兩艦上周繞台最近僅距30海里

責任編輯：游昊雲

相關文章

【蔡英文就職】史上首次　美國務卿首發聲明祝賀蔡英文就職
今日
【蔡英文就職】史上首次　美國務卿首發聲明祝賀蔡英文就職
【蔡英文就職】蔡英文談兩岸關係 「和平、對等、民主、對話」（有片）
今日
【蔡英文就職】蔡英文談兩岸關係 「和平、對等、民主、對話」（有片）
【蔡英文就職】美卿賀蔡英文就職 環時：美台想開新遊戲 大陸最玩得起
今日
【蔡英文就職】美卿賀蔡英文就職 環時：美台想開新遊戲 大陸最玩得起
【蔡英文就職】蔡英文就職第15任總統演說全文（有片）
今日
【蔡英文就職】蔡英文就職第15任總統演說全文（有片）
【蔡英文就職】第二任期成與敗？蔡英文臨經濟和中美兩大挑戰
今日
【蔡英文就職】第二任期成與敗？蔡英文臨經濟和中美兩大挑戰
經濟 一國兩制 疫情 蔡英文 台灣 台北 中國 北京 亞太 美國

上一篇文章

【蔡英文就職】日本政府賀蔡英文就職：將基於非官方關係深化合作

下一篇文章

【蔡英文就職】第二任期成與敗？蔡英文臨經濟和中美兩大挑戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美貿易戰協議】特朗普：中美貿易協議似乎不再意義重大
【中美貿易戰協議】特朗普：中美貿易協議似乎不再意義重大
【Facebook】朱克伯格：中國網絡監控方式極度危險 籲接軌西方
【Facebook】朱克伯格：中國網絡監控方式極度危險 籲接軌西方
【蔡英文就職】史上首次　美國務卿首發聲明祝賀蔡英文就職
【蔡英文就職】史上首次　美國務卿首發聲明祝賀蔡英文就職
【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？
【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？
傳中國考慮針對更多澳洲貨 紅酒、水果和乳制品或成限制目標
傳中國考慮針對更多澳洲貨 紅酒、水果和乳制品或成限制目標
【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招
【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招