陝西男VPN翻牆上網遭罰惹不滿 胡錫進反對將翻牆了解信息定性「違法」

陝西一名男子日前因違規使用VPN翻牆上網，被當地公安罰款500元人民幣。事件由官方公開後，引發內地網民不滿，《環球時報》總編輯胡錫進也發文，反對將翻牆了解信息定性「違法」。不過，目前涉事的地方公安通報、胡錫進的微博發文已消失。

陝西安康市公安局漢濱分局昨日（5月19日）在官方微博「漢濱公安」稱，分局情指中心日前發現，有人使用「翻牆」軟件接入境外網絡，調查發現用家為一名楊姓男子。據「漢濱公安」，楊男去年9月在手機上下載老王VPN、螞蟻VPN兩款軟件，並「擅自利用這兩款軟件建立非法信道進行國際聯網」，他於傳喚後對「自己的違法事實供認不諱」。

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「漢濱公安」表示，根據《計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第六條、第十四條的規定，對楊男行政警告並罰款500元。有關發文並附上一張楊男落網後的照片，公開警告意味濃厚。

質疑外交官員都用Twitter

事件曝光後，引發內地網友不滿，有人質疑外交官員、胡錫進等人也紛紛開Twitter發文，亦有人疑問翻牆為中國發聲是否也會被罰。

胡錫進也在微博發文，公開發對漢濱分局的處罰，並表明反對對「翻牆」了解資訊做出「違法」的定性。他表示，防火牆存在有其現實必要性，但人們出於各種原因「翻牆」也應被視為是合理。這是個比較模糊的領域，「非法的帽子不能亂扣」。他續稱，中國處於一個特殊時期，反對將某一措施極端化，社會需要管理，也需要彈性和活力。

不過，事件掀起熱議後，「漢濱公安」刪除了發文，胡錫進的發文也已經消失。

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責任編輯：伍樂