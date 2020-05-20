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【蔡英文就職】日本政府賀蔡英文就職：將基於非官方關係深化合作

國情動向 13:03 2020/05/20

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台灣的蔡英文總統今日宣誓就職，日本政府發言人菅義偉對此表示祝賀，稱台灣是日本的重要夥伴、重要友人，將基於與台灣維持非官方間的實務關係，深化日台合作與交流。

稱台灣是共享基本價值觀的重要夥伴和友人

據中央社報道，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在例行記者會被問及對蔡英文第二任期的看法，他首先表示祝賀，又稱台灣對日本來說是共享基本價值觀、有緊密經濟關係與人員往來的重要夥伴、重要的友人，「政府將基於與台灣維持非官方間的實務關係，更進一步深化日台之間的合作與交流。」

考慮到早前台灣曾向日本捐贈200萬隻口罩，菅義偉還表示，要藉此機會再度感謝台灣各界人士在這次防疫過程中給予日本的溫馨支援，他期盼今後台日也能一起加強合作。

值得注意是，日本外務大臣茂木敏充在昨天內閣會議提出的2020年版外交藍皮書中記載「台灣是日本極為重要的夥伴」，並首度記載「日本政府一貫支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。」

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除菅義偉外，包括日本首相安倍晉三的胞弟、眾議員岸信夫，以及由約300名國會議員組成的「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日本台灣交流協會會長大橋光夫，也都事先透過送到總統府的錄影帶表示祝賀。

責任編輯：費風

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