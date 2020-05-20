【中美角力】白宮3幕僚齊賀蔡英文　中美關係極危險訊號

台灣蔡英文總統5月20日就職，開啟第二次任期之際，白宮3名舉足輕重幕僚：美國國務卿蓬佩奧、國務院亞太助卿史達偉、和美國副國安顧問博明先後致賀。這一幕史無前例，亦是中美關係的極危險訊號。

蔡英文今天上午9時在台北的總統府大禮堂宣誓就職，接著前往台北賓館發表就職演說、隨後接見各國駐台代表，現場播放各國政要祝賀影片。

蓬佩奧在致賀聲明中直稱「總統」 史無前例

影片以史達偉（David Stilwell）與博明（Matthew Pottinger）致詞壓軸，他們均提及台灣的民主制度及台灣抗疫等議題。

當中，博明更以漢語發表談話，稱民主不只是美國或西方，而是普世價值；而台灣有2300萬人口，但新冠肺炎病例卻少於500，他指美國將繼續敦促其他國家和組織，諸如世界衛生組織，將拯救生命置於政治考量上。

而在此之前，作為美國國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo），昨夜提早發表聲明恭賀蔡英文展開第二任任期。同時，更首度在官方聲明中，直接以「總統」稱呼蔡英文。

觀察者指，美國國務卿祝賀民主化的台灣領導人當選，已是史無例；而最終先後有3名白宮重要幕僚向蔡英文致賀，進一步凸顯美方今次舉動極不尋常。

美國加緊以台灣議題制華 兩國關係難平靜

美國官方踩入中國政治紅線，觸碰一個中國的中國核心國家利益，顯然不是任性為之，而是背後有重要戰略考量，一切由總統特朗普登場、新冷戰暗現苗頭說起。

特朗普2016年贏得大選後，2017年發表任內首份國家安全報告，把中國定位為戰略競爭對手、又把鷹派人物羅致進入白宮，複製類似列根時代的冷戰氣氛；結果將美國政界、乃至社會潛藏多年對中國崛起的憂慮喚醒，全美從上而下出現對中國強硬，遏制中國的訴求。

這種政治氛圍下，利用中國大陸最在意的台灣問題、牽制中國大陸發展，便成了當前美國政界從上而下，從白宮到國會的共識。《2018財年國防授權法》、《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》及《台北法案》等涉台文件，便在國會逢關必過。

美國國會與總統失制衡 台灣問題恐擦槍走火

白宮幕僚接連向蔡英文致賀，似乎也是在這種美國政治邏輯中發生，並體現了《台灣旅行法》及《台北法案》中有關提升美台官方層次交流的內容。

但美方這些舉動，卻令原本已陷低谷的中美關係雪上加霜。

套用中國官方智囊－－外交學院國際關係研究所教授李海東在官媒撰文的觀點，美國國會與總統在涉中國政策上，原本是互相制衡的，保障不出狀況；從國會通過的一系列涉台法案、總統往往迅速予以簽署，反映這種制衡已失效，這導致美國對中國越來越強硬。中美關係不樂觀。

觀察者更指，中共十九大後「民族復興」成了中國政治中不能忽視的元素，美國一旦加碼挑戰一中問題，顯然與中國民族復興、國家統一的核心利益牴觸，中方恐會以同等強硬回應。最令人憂慮是，在台灣問題上中美角力一旦失去冷靜，擦槍走火、化成熱戰，這是全球政治和經濟災難。

本報記者：程國知