  • 28°C
香港時間 : 2020520日 (三) 16:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】白宮3幕僚齊賀蔡英文　中美關係極危險訊號（有片）

國情動向 14:40 2020/05/20

分享：

【中美角力】白宮3幕僚齊賀蔡英文　中美關係極危險訊號

台灣蔡英文總統5月20日就職，開啟第二次任期之際，白宮3名舉足輕重幕僚：美國國務卿蓬佩奧、國務院亞太助卿史達偉、和美國副國安顧問博明先後致賀。這一幕史無前例，亦是中美關係的極危險訊號。

蔡英文今天上午9時在台北的總統府大禮堂宣誓就職，接著前往台北賓館發表就職演說、隨後接見各國駐台代表，現場播放各國政要祝賀影片。

【蔡英文就職】史上首次　美國務卿首發聲明祝賀蔡英文就職

【蔡英文就職】第二任期成與敗？蔡英文臨經濟和中美兩大挑戰

影片以史達偉（David Stilwell）與博明（Matthew Pottinger）致詞壓軸，他們均提及台灣的民主制度及台灣抗疫等議題。

蓬佩奧在致賀聲明中直稱「總統」　史無前例

當中，博明更以漢語發表談話，稱民主不只是美國或西方，而是普世價值；而台灣有2300萬人口，但新冠肺炎病例卻少於500，他指美國將繼續敦促其他國家和組織，諸如世界衛生組織，將拯救生命置於政治考量上。

【蔡英文就職】蔡英文談兩岸關係 「和平、對等、民主、對話」（有片）

【蔡英文就職】美卿賀蔡英文就職 環時：美台想開新遊戲 大陸最玩得起

而在此之前，作為美國國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo），昨夜提早發表聲明恭賀蔡英文展開第二任任期。同時，更首度在官方聲明中，直接以「總統」稱呼蔡英文。

據了解，馬英九當年在大選中當選後，據報曾接到來自美國總統的祝賀，但就職日亦沒有。觀察者指，今次美國國務卿祝賀蔡英文就職履新，可說是史無例。

而最終先後有3名白宮重要幕僚向蔡英文致賀，進一步凸顯美方今次舉動極不尋常。

美國加緊以台灣議題制華　兩國關係難平靜

美國官方踩入中國政治紅線，觸碰一個中國的中國核心國家利益，顯然不是任性為之，而是背後有重要戰略考量，一切由總統特朗普登場、新冷戰暗現苗頭說起。

【蔡英文就職】蔡英文就職第15任總統演說全文（有片）

【蔡英文就職】第二任期成與敗？蔡英文臨經濟和中美兩大挑戰

特朗普2016年贏得大選後，2017年發表任內首份國家安全報告，把中國定位為戰略競爭對手、又把鷹派人物羅致進入白宮，複製類似列根時代的冷戰氣氛；結果將美國政界、乃至社會潛藏多年對中國崛起的憂慮喚醒，全美從上而下出現對中國強硬，遏制中國的訴求。

這種政治氛圍下，利用中國大陸最在意的台灣問題、牽制中國大陸發展，便成了當前美國政界從上而下，從白宮到國會的共識。《2018財年國防授權法》、《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》及《台北法案》等涉台文件，便在國會逢關必過。

美國國會與總統失制衡　台灣問題恐擦槍走火

白宮幕僚接連向蔡英文致賀，似乎也是在這種美國政治邏輯中發生，並體現了《台灣旅行法》及《台北法案》中有關提升美台官方層次交流的內容。

【蔡英文就職】蔡英文稱將成立修憲委員會 專家料大陸會關注

【蔡英文就職】日本政府賀蔡英文就職：將基於非官方關係深化合作

但美方這些舉動，卻令原本已陷低谷的中美關係雪上加霜。

套用中國官方智囊－－外交學院國際關係研究所教授李海東在官媒撰文的觀點，美國國會與總統在涉中國政策上，原本是互相制衡的，保障不出狀況；從國會通過的一系列涉台法案、總統往往迅速予以簽署，反映這種制衡已失效，這導致美國對中國越來越強硬。中美關係不樂觀。

觀察者更指，中共十九大後「民族復興」成了中國政治中不能忽視的元素，美國一旦加碼挑戰一中問題，顯然與中國民族復興、國家統一的核心利益牴觸，中方恐會以同等強硬回應。最令人憂慮是，在台灣問題上中美角力一旦失去冷靜，擦槍走火、化成熱戰，這是全球政治和經濟災難。

【蔡英文就職】蔡英文拒一國兩制 大陸國台辦：台獨是絕路

【蔡英文就職】外交部：美卿發賀辭嚴重干涉中國內政 將採取應對措施

本報記者：程國知

【中美貿易戰】瑞幸造假掀風暴　白宮顧問：誰能自信投資中企

【中美貿易戰協議】特朗普：中美貿易協議似乎不再意義重大

【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招

【中美角力】特朗普稱世衛是「中國傀儡」 再提削減或取消資助

【中美角力】蓬佩奧稱大陸「惡意」阻台灣參與世衛大會  京批有國家政治綁架WHA

【中美貿易戰】特朗普「追殺」華為　美企攬炒名單曝光

【中美貿易戰協議】中美貿易戰是打是和？沙盤推演4個可能性

責任編輯：程國知

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【中美角力】一帶一路國紛紛求免債務　中國陷兩難
今日
【中美角力】一帶一路國紛紛求免債務　中國陷兩難
【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招
今日
【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招
【中美5G角力】紐約時報：台積電是張「台灣牌」 特朗普打中美科技戰新玩法
今日
【中美5G角力】紐約時報：台積電是張「台灣牌」 特朗普打中美科技戰新玩法
【中美貿易戰】瑞幸造假掀風暴　白宮顧問：誰能自信投資中企
今日
【中美貿易戰】瑞幸造假掀風暴　白宮顧問：誰能自信投資中企
【中美貿易戰協議】中國採購部分美國農品暴增7倍　惟距總承諾仍有大距離
今日
【中美貿易戰協議】中國採購部分美國農品暴增7倍　惟距總承諾仍有大距離
外交 兩岸關係 國防 中美貿易協議 中美貿易戰 人物 特朗普 馬英九 蔡英文 蓬佩奧

上一篇文章

【蔡英文就職】蔡英文拒一國兩制 大陸國台辦：台獨是絕路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招
【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招
【蔡英文就職】史上首次　美國務卿首發聲明祝賀蔡英文就職
【蔡英文就職】史上首次　美國務卿首發聲明祝賀蔡英文就職
【中美5G角力】紐約時報：台積電是張「台灣牌」 特朗普打中美科技戰新玩法
【中美5G角力】紐約時報：台積電是張「台灣牌」 特朗普打中美科技戰新玩法
【中美貿易戰協議】特朗普：中美貿易協議似乎不再意義重大
【中美貿易戰協議】特朗普：中美貿易協議似乎不再意義重大
【Facebook】朱克伯格：中國網絡監控方式極度危險 籲接軌西方
【Facebook】朱克伯格：中國網絡監控方式極度危險 籲接軌西方
【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？
【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？