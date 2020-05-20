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【蔡英文就職】蔡英文拒一國兩制 大陸國台辦：台獨是絕路

國情動向 14:40 2020/05/20

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在台灣，蔡英文總統今日（5月20日）發表就職演說，談及兩岸關係時重申「和平、對等、民主、對話」，不會接受「一國兩制」，指雙方都有責任謀求長遠相處之道，避免對立分歧擴大。大陸國台辦發言人馬曉光回應，民進黨當局拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，強調台獨是絕路，會堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，絕不為「台獨」分裂活動留下任何空間。

有學者認為，蔡英文講話仍「反對統一」，料未來4年大陸會繼續挖台灣「邦交」。另有分析指出，針對「台獨」，大陸勢加大反制，台海局勢變數難以掌控，加上美國持續打「台灣牌」，兩岸甚至中美爆發軍事衝突的可能性提高。

國台辦斥「以疫謀獨」、圖謀「法理台獨」

馬曉光稱，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，一些政客製造兩岸對立，阻撓兩岸交流合作，企圖從地理和法理上切割台灣與大陸的關係。他們加緊勾連外部勢力破壞台海和平，「以疫謀獨」。極少數「台獨」分裂分子鼓譟所謂「修法」「公投」，圖謀「法理台獨」，嚴重損害台灣同胞福祉、中華民族根本利益，嚴重威脅台海和平穩定。

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他強調，祖國統一是中華民族偉大復興歷史必然，任何人任何勢力無法阻擋。「台獨」是逆流、絕路；堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，願為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式「台獨」分裂活動留下任何空間。有堅定意志、充分信心、足夠能力捍衛國家主權和領土完整，絕不容忍任何分裂國家行為、外部勢力干預中國內政。

他指出，將繼續團結台灣同胞，力促兩岸同胞交流合作，融洽感情，深化兩岸融合發展。會積極幫扶廣大台商台企紓困和復工復產，支持廣大台胞在祖國大陸享有更多發展機會和獲得感。而願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同台灣各黨派、團體和人士加強交往，繼續就兩岸關係和民族未來開展對話協商。

反對統一 台恐再失「邦交」

台灣《聯合報》引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘稱，蔡英文的講話顯示，依然是反對統一，大陸未來四年一定會加大力度爭取台灣的「邦交國」，不讓台灣在國際組織中有什麼生存空間。而過去4年，台灣已失去7個「邦交」，只剩下15個「邦交國」。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅則指出，蔡英文演說中提到要在立法院成立「修憲委員會」，討論各項「憲政」改革議題，認為這預示蔡英文當局在等待時機，準備「修憲」進行法理「台獨」。

另據中央社，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，中共將關注「修憲委員會」上，尤其是「修憲會不會把國家定位、固有疆域做一些改變」。

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責任編輯：伍樂

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蔡英文 兩岸關係 一國兩制 軍事衝突 中美關係 政治 軍事 國際關係 國務院台灣事務辦公室 中國共產黨

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