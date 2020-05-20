【曼德拉效應】不只特首錯引偽名人金句！5個中國人最常經歷的曼德拉效應

行政長官林鄭月娥昨誤用出處不明說話當曼德拉金句，疑被「曼德拉效應」影響。所謂「曼德拉效應」是指一班人對於某些歷史事物的記憶不符今下現實歷史及其他人的記憶，而中國人也常常被「曼德拉效應」影響。以下是5個中國人最常經歷的曼德拉效應：

1）被教會燒死的是布魯諾，而不是哥白尼

2）燒毀圓明園的是英法聯軍，而非八國聯軍

3）李小龍的台詞是「中國人不是病夫」，沒有「東亞」

4）《魔方大廈》只播了10集就停播了，壓根沒有結局

5）《愛我中華》中歌詞是「五十六個星座，五十六支花」，不是「五十六個民族」

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▲ 6個中國人最常經歷的曼德拉效應

「曼德拉效應」的原因很難說清，目前也沒有權威理論能解釋這一現象。不過，人類的記憶或會對現實進行後期篩選、加工、渲染，因此平凡的一天也可能因為暗戀對象的一次回復而變得甜蜜無比。

這些記憶非常逼真，再加上其他人的描述、細節補充，不同人加工的記憶不斷碰撞、整合，最後形成了一個雖然不準確，但卻得到了大家公認的「集體記憶」。

然後，這集體記憶替代了真實情況，成了「另一種現實」。群體開始以訛傳訛、二次創作，寫在書裏、發到網上，令更多人成了「二手曼德拉效應」的受害者。其實他們的記憶沒出錯，只是被記錯了的人帶進了錯誤裏。

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【曼德拉效應．真正解釋】 「曼德拉效應」是一個有趣的現象，可以泛指一大群彼此沒有關聯的人，不知何故同時地對某些過去發生的事，如人物死忌、角色形象、地理環境、事物名稱等，抱持相同的錯誤記憶，甚至還能清晰地回想起相關細節。 「曼德拉效應」(Mandela Effect) 的來源，當然和南非國父納爾遜·曼德拉有關，2013年他去世時，有很多人發現自己一直記得曼德拉早已在80年代死在監獄裏，他們甚至還記得新聞有大肆報導這件事，有人還稱看過他喪禮的影片，但現實是曼德拉在1990年出獄後，還在大選中勝出並當選總統，直至2013年才去世，事件引起廣泛討論，所以世人將這種現象稱為「曼德拉效應」。 有人會相信「曼德拉效應」只是集體失憶，也有人會覺得這是因為有平行時空，但有人就曾提出過此效應最可怕之處，不在於集體失憶，胡亂記錯事件細節，而是當大家不肯定時就會上網搜尋，當發現一個與記憶中完全不同的事實，你會相信自己才是錯的，換言之只要逐步將網上資料換掉，最終就能成功修改人類的記憶，成為最後的「真相」。

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責任編輯：游昊雲