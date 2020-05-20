【中國經濟】觀望兩會召開 滬指低位震盪收跌0.5%

隔夜美股尾盤集體跳水，內地股市今日（5月20日）低位震盪，滬指收跌0.5%。分析指，市場觀望全國兩會明日召開，憧憬出台刺激經濟政策，短期內市場料震盪向上。

兩市早盤橫盤震盪，市場觀望情緒濃厚，午後三大股指跌幅擴大，滬指收市跌0.51%，報2883.74點；深成指收跌0.94%，報10948.48點；創指跌1.21%，報2118.12點。

滬深兩市成交合計6867億元（人民幣，下同），較前一交易日有所放量，其中滬市成交2692億元，深市成交4175億元。北向資金凈流入逾20億元。

從盤面上看，汽車整車、銀行、特斯拉板塊表現較強；國防軍工、養殖業、半導體板塊跌幅居前。

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全國政協會議明日開幕，今日下午3時先舉行新聞發布會。大會新聞發言人郭衛民表示， 全國政協十三屆三次會議將於明日下午3時在人民大會堂開幕，下周三（27日）下午閉幕，較原來計劃縮短了4天半。

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責任編輯：蒯宇澄

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