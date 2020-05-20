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羅志祥520發文回憶與周揚青相遇相知過程 網民勸周揚青「別心軟復合」

社會熱點 16:02 2020/05/20

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內地網紅周揚青上月證實與前男友羅志祥（小豬）分手，並細數他「私生活混亂」的四宗罪，引發羅志祥被網民怒罵「賤男」。時隔二十多天後，羅志祥再次上線，並挑選特殊時間發表7千字長文，向周揚青說：「對不起，我錯了」。

特殊日子特殊時間發文 引網民猜測

今天是5月20日，因「520」與普通話中的「我愛你」讀音類似，許多情侶選擇在今日告白示愛，羅志祥也在今日發表題為「男孩 女孩」的7千字長文，具體時間是上午9時12分。因周揚青的生日是9月12日，網民認為小豬發文時間是特地挑選，以彰顯深情人設。

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長文共可細分為20個片段，由5月1日至5月20日每日一篇。羅志祥在文字中記錄二人九年戀情，從一開始在朋友聚會上，與周揚青相遇相識，到幾個月後羅志祥主動向周揚青發訊息聊天，直至「每天的早晚問候漸漸成為了習慣」。

周揚青為羅志祥化妝，將她打扮成女生（圖片來源：羅志祥微博）

羅志祥在日本街頭製造偶遇（圖片來源：羅志祥微博）

感情升溫後，二人正式交往，羅志祥並送周揚青「定情信物」——自己的同款項鏈。文中說，「女孩感動的眼淚 已經代替了她的回應，因為女孩知道這條項鏈背後真正的故事，還有送她這條項鏈的意義..」。

文中還詳述二人熱戀期間的甜蜜往事，包括羅志祥支持周揚青開創自己的服裝品牌；二人一同去巴厘島旅行；羅志祥忙於工作時還為在日本旅行的周揚青製造偶遇等等。

網民繼續罵小豬 勸周揚青勿被騙

文章最後說，這段日子是自己近年來最長的一段獨處時間，「這段時間  我不斷的反省自己 檢討自己」，「我要再一次的跟妳說 對不起 我錯了」，並配上二人在巴黎鐵塔前的合照，稱「這一次 我答應妳 由我來跟大家分享 我們的故事⋯」。

二人在巴黎鐵塔前合照（圖片來源：羅志祥微博）

對於羅志祥的長文，網民好似並未收貨。有人稱，「好像小學生寫的流水賬」；「如果沒有出軌，看到這些所有女孩都會很感動吧，然而現在，再看這些，只會更加覺得你渣」。還有網民認為，羅志祥是在突顯自己的深情，為未來復出做鋪墊。

然而，長文中提到的女主角周揚青則暫時未有回應。她在微博小號上照常發布「早安」，網民則在該條微博下勸她「不要理羅志祥」，「別心軟被他騙了」。

責任編輯：費風

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