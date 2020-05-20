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【蔡英文就職】三部門強硬回應美卿賀蔡英文　暗示將反制

國情動向 16:04 2020/05/20

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中國外交部周三表示，美國國務卿蓬佩奧發表聲明祝賀台灣地區領導人蔡英文就職，將其稱為所謂「總統」，並吹噓美台「夥伴關係」。上述舉動嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政。中方將對美方上述錯誤行徑採取必要應對措施，由此產生的後果應由美方承擔。

外交部官網刊登的聲明稱，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。中國政府和人民反對「台獨」分裂活動、捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉中國內政的決心堅定不移，實現兩岸統一的決心堅定不移。

聲明稱，美國政府一些官員和美國一些政客向蔡英文發視頻賀辭，上述言行嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，公然違背美國政府自己作出的承諾，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害台海和平穩定和中美關係。中方對此表示強烈憤慨，並予以譴責。

【蔡英文就職】美卿賀蔡英文就職 環時：美台想開新遊戲 大陸最玩得起

【中美角力】白宮3幕僚齊賀蔡英文 中美關係極危險訊號

外交部表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。 《中美建交公報》明確規定：美國承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，在此範圍內，美國人民僅同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

外交部聲明稱，中方正告美方，「台獨」是死路一條，縱容和支持「台獨」注定要失敗。任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方有力回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流。中方敦促美方立即糾正錯誤，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和提升與台實質關係，停止干涉中國內政，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行。

國防部：將採取一切必要措施堅定捍衛領土完整

國防部亦發表聲明，稱美方行為嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害台海地區和平穩定，是極端錯誤的，也是非常危險的。聲明稱，堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫。「我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！」中國人民解放軍將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

國台辦發言人馬曉光也表示，當前，兩岸關係形勢複雜嚴峻，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

【蔡英文就職】蔡英文拒一國兩制 大陸國台辦：台獨是絕路

【蔡英文就職】日本政府賀蔡英文就職：將基於非官方關係深化合作

責任編輯：伍樂

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內政 一國兩制 外交 蔡英文 蓬佩奧 中美關係 兩岸關係 中國外交部 國務院台灣事務辦公室 台灣

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