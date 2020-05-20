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【兩會2020】回應中美脫鈎論 全國政協記者會：主張脫鈎非好藥方

國情動向 16:12 2020/05/20

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全國政協會議明日（5月21日）開幕，今日（20日）下午3時先舉行新聞發布會，新冠肺炎疫情衝擊經濟、中美關係成為焦點。對於可能愈來愈多工廠離開中國、甚至導致中美脫鈎，大會新聞發言人郭衛民表示，主張脫鈎不是一張好的藥方，面對疫情衝擊各國應加強合作，又強調不論遇到多大困難，中國對外開放政策不會改變。

有外媒記者提到，在反全球浪潮、疫情下，目前多國傾向自己生產產品應對供應不足，這可能導致愈來愈多工廠離開中國，進一步導致中美脫鈎。

郭衛民稱，新冠肺炎疫情對國際經濟合作帶來困難，但同時疫情反映加強國際合作的重要性，強調沒有全球性挑戰能靠一國之力解決。

不能把疫情政治化 鼓動搞對立

他表示，經濟全球化在發展過程出現一些問題，是正常的，新冠肺炎疫情可能加劇一些人的質疑與擔心，有人提出要增加本國公共衛生應急物資的生產、儲存和保障能力。但他說，主張脫鈎不是一張好的藥方，指全球產業鏈布局與供應鏈結構有相對穩定性與依賴性。

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他續稱，面對疫情衝擊，各國應加強團結合作，協調政策立場，維護全球產業鏈、供應鏈的穩定，防止世界陷入衰退，而不應以鄰為壑，不能把疫情政治化，抹黑指摘，鼓動搞對立。

郭衛民指出，中國作為全球產業鏈不可或缺的重要一節，將展現出更好效率、服務，更優的營商環境，繼續促進國際經貿合作。

他表示，不論遇到多大困難，中國對外開放政策不會改變，中國堅持和平發展、合作共贏的理念不會改變，中國繼續推動共建人類命運共同體的努力不會改變。

責任編輯：伍樂

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