▲ 【中美角力】特朗普抗疫太糟糕 意外幫習近平走出困境？

新冠肺炎疫情在中國造成嚴重生命財產損失，不少分析曾指，疫情危機恐讓國家主席習近平面臨內憂外患，但西方觀察人士說，美國總統特朗普在疫情中的表現糟糕，反而幫助習近平擺脫了困境。

英國「經濟學人」北京分社社長任大偉（David Rennie）19日參加華盛頓智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）一場線上研討會時，分享了他數月以來經歷的「中國式防疫」。

特朗普抗疫表現糟糕 給北京傳揚中國模式機會

任大偉說，中國現在一切從嚴防疫，追求的是「消滅曲線」。在他看來，習近平已經度過政治上會動搖根本的時期，而對習近平「扶上馬、送一程」的則是美國的特朗普政府。

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任大偉表示，「本來習近平可能要面對的公眾質疑包括：我們（中國）怎麼搞砸了中美關係？中國在世界怎麼這麼不受歡迎？我們在疫情初期怎麼沒處理好？但是，我很遺憾必須說，是美國總統特朗普的防疫表現，幫習近平大忙，幫習近平擺脫了困境」。

他指出，中國媒體作為官方的宣傳工具，敘事內容都重複說「是中國人民的卓越犧牲，幫助世界爭取防疫時間，但西方民主制度的國家卻失敗了」，中方以此辯稱「一黨專政是適合中國的正確道路」。

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報道引述任大偉說，這是可以爭議的觀點，但是中國強勢的資訊管理，確實令部分中國民眾認可這種說法。

同場參與討論的美國知名作家佛里曼（Tom Friedman）則分析，美國的領導力過去來自於協調、整合以及強大的科學基礎，但這一次疫情中，現任政府完全沒有展現美國的強項。

特朗普改革WHO卻厭棄多邊主義 亦自招爭議

此外，佛里曼說，更別提美國在改革世界衛生組織（WHO）方面採取的做法，除了凸顯特朗普厭棄多邊主義的一貫立場，也給中國民族主義增添柴火。

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他表示，「如果我是美國總統，我會請新加坡幫忙、與世界衛生組織合作，主導研究疫情流行起源。新加坡是受中國與西方國家都信任的國家，可以做得好，美國可以藉此團結並領導全世界，對抗中國官方的疫情與病毒起源論述，這能讓中國的改革開放派在內部更有籌碼」。

只不過，特朗普反其道而行，「變成美國獨自對抗中國，讓中國的民族主義團結在習近平周圍」。

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責任編輯：鄧國強

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