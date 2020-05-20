台劇《想見你》風靡兩岸 某些原因令大陸版少了這些鏡頭

由柯佳嬿、許光漢主演的台灣電視劇《想見你》去年底今年初掀起追劇潮，獲得網民一致好評，然而近日有人整理出，與台灣原版劇情相比，大陸版刪改了一些內容，涉及同性戀以及女性生理期等情節。

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《想見你》劇情描述2019年的黃雨萱（柯佳嬿飾）在失去交往多年的男友王詮勝（許光漢飾）後，憑藉著思念回到1998年、靈魂穿越成為另一個和自己長得一模一樣的女孩陳韻如，並遇到和她逝世的男友長得一模一樣的男孩李子維、以及默默守候陳韻如的莫俊傑，在種種謎團和複雜交錯的時空之中，嘗試改變過去和未來的命運。

被刪改之一：王詮勝戀上同性友人 被拒後跳海

劇中角色王詮勝喜歡男生，告白之後被拒絕，又遭到同學的嘲笑和霸凌，最終選擇跳海自殺。其實，劇中有許多細節在暗示王詮勝的取向，包括喜歡穿粉紅色短褲，日曆上標註要給他喜歡的男生買早餐等等。然而，大陸版則刪減了這一章節，令觀眾疑惑王詮勝為何選擇結束自己的生命。

被刪改之二：刪去「中華民國」身份證特寫鏡頭

《想見你》劇情設計魂穿，即是本人的靈魂可以穿越到其他角色身上。在李子維魂穿王詮勝後，台灣原版鏡頭曾有王詮勝的身份證特寫，而這一幕在大陸版則被刪去，因身份證上有「中華民國」字眼及青天白日旗圖樣。

被刪改之三：刪去女主角生理期對白

最有趣的是，劇中黃雨萱和王詮勝甜蜜煲電話時，黃雨萱說「一定要記的今天的日子喔，因為是第一天。」王詮勝疑惑猜道：「什麼日子啊，你那個來第一天喔。」，黃雨萱則糾正：「不是啦，是我們在一起的第一天。」

▲ 網上圖片

然而王詮勝台詞「那個來的第一天」在大陸播出時也被消失，網民驚呼「大陸女性不能有生理期嗎？」

此外，男女主角高中時期的親吻畫面因涉及「早戀」，以及劇中角色虐貓等畫面均未播出。

責任編輯：費風

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