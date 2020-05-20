【兩會2020】兩會觀察 ︰半夜開記招 全程零接觸

新冠疫情未熄，疫情之中的兩會處處不尋常。除兩會會期為史上最短外，全國人大開幕前的記招將於明晚9時40分召開，為歷年來最晚記招，其原因也引來各方猜測。

按照往年兩會時間安排，全國政協與全國人大分別在3月3日、3月5日開幕，人大記者會依慣例在3月4日上午11時左右開始，但今年因會期壓縮，兩個開幕式接連在5月21日下午、5月22日上午進行，人民大會堂留給人大記招的「檔期」只有晚上。

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至於為何要到深夜才能進行，消息人士透露是因應疫情和安檢需要，要預留足夠時間在政協開幕式後進行防疫消毒工作。

事實上，全國兩會備受關注，除因要為一年一度經濟外交工作定調，也是中外媒體近距離接觸和觀察內地官場的最重要渠道。但在在疫情影響下，今年兩會打破很多往年慣例，包括記者全程將與代表委員從「零距離」變成「零接觸」。

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今日政協記招已作出示範，發言人和中外記者分別在大會堂和梅地亞新聞中心兩個場地，以大屏幕視訊一問一答，類似疫情期間抗疫小組與媒體記者在武漢和北京「隔空對話」。視訊方式也將應用在全體大會的「委員通道」環節和記者向代表委員一對一約訪。

此外，所有場次的記者會因人數大幅受限，均須提前抽籤獲得入場資格，中籤記者需提前至少9小時到指定酒店進行新冠病毒核酸檢測，並需在酒店集中隔離等待檢測結果，合格後集體乘坐專車進入會場。

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本報駐京記者 潘攀