【瑞幸造假】瑞幸咖啡復牌 盤前一度暴跌50%

上月爆出的會計造假醜聞的瑞幸咖啡（Luckin Coffee，美：LK）於香港時間晚上7時恢復交易，盤前一度較停牌前收報4.39美元跌近50%，報約2.4美元，惟其後跌幅收窄至三成以內。

瑞幸咖啡自4月初以來一直停牌，停牌前股價因披露交易造假而在一個交易日內暴跌逾75%。

瑞幸咖啡周二發公告稱，已於5月15日收到納斯達克交易所的退市通知，公司計劃就此舉行聽證會，在聽證會結果出爐前，將繼續在納斯達克上市，但不能保證事務委員會批准該公司繼續上市的要求。根據通知，聽證會通常安排在聽證請求提出之日後30至45天左右進行。

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瑞幸咖啡董事長陸正耀在聲明中表示，在公司發布內部會計調查的最終結果之前納斯達克就發出退市通知，他對此深感失望。

他說，公司也已根據階段性調查結果，第一時間處理相關責任人、重組董事會、更新管理層、積極進行整改。他還表示，堅信瑞幸咖啡的商業模式和商業邏輯是成立的，瑞幸咖啡自運營以來每年的營收都在持續增長。 「我的風格可能太激進，企業跑的太快，也導致很多問題，但我絕不是以概念做局去欺騙投資人，我是真心想把企業做大做好，為社會創造價值。」

陸正耀說，質押瑞幸咖啡股票所得資金，也全部用於支持旗下各個企業的經營發展，沒有用於個人揮霍，更沒有轉移資產，對此願意接受任何調查。

此外，有瑞幸員工在網上披露，公司開始裁員，各部門最低50%，最高90%，賠償為工作年限資加1個月薪金，工作交接時間平均為一周。

瑞幸回應內媒指出，隨着公司業務戰略調整，個別部門涉及人員的轉崗和優化，一些員工離職屬於正常的人員流動，主要是在執行去年績效考核的末尾淘汰機制；對於離職員工，公司按照國家相關法律賠償。

責任編輯：蒯宇澄

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