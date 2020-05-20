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【中美貿易戰】台積電赴美設廠內幕曝光！中美角力激烈超想像

國情動向 20:18 2020/05/20

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【中美貿易戰】台積電赴美設廠內幕曝光！中美角力激烈超想像

中美關係再陷低谷、中美貿易戰狼煙四起的敏感時刻，全球芯片（又稱晶片）代工巨頭台灣積體電路製造（台積電）上周突然宣布，將最尖端的5納米芯片廠房設於美國。台積電為何寧放棄部份盈利、甚至開罪大陸這個大客戶，也要選擇赴美設廠，多日來眾說紛紜。而台媒流傳的一份報告，似乎揭開了箇中真相。

沒有超出外界揣測，台積電在沒有先兆下宣布把最高端生產線設於美國，的確與中美角力有關，只是這家公司在政治旋渦裡，究竟捲入多深。

美國奉國家安全之名　牽引台積電赴美

台灣媒體引述台積電前高層透露，一份由波士頓企管顧問（BCG）今年3月發布的報告，透露了玄機、解答了上述問題。

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這份受美國半導體產業協會（SIA）委託研究的報告，詳細盤點全球半導體、也就是芯片供應鏈裡，每個環節的各國實力。它讓各界看清楚，不論特朗普政府是對外要阻擋華為，還是對內要重建美國的半導體製造自給率，關鍵竟然都在台積電。

美國不論在芯片設計軟件（EDA）、矽智財、IC設計、半導體設備上的市場佔有率，都是全球冠軍，還擁有全球最大的整合型芯片製造商英特爾（Intel），卻獨獨在芯片代工方面，實力最弱。

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而台積電恰恰掌握全球過半的芯片代工產能，彌補了美國的弱點，是美國大多數IC設計公司下單的對象。

但問題便出現了，美國如將芯片生產完全交託給一間外地公司、而這家外來公司更與中國有不少商業合作，美國當然不會放心。美方會憂心自己的高薪產業，甚至國家安全被別人扼着咽喉。

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事實上，美國不僅深憂台積電斷供芯片的風險，台積電此前亦能以代工的角色，跨過美國去年5月祭出的華為禁令、繼續向華為供應芯片，令美國制裁華為的成效打了折扣，這致美國決策層有所警剔。

台積電前高層主管說，在這局面下，美國必然會想把台積電的工廠，放進美國保障自己安全。

美國商務部擬出台新規　阻止全球芯片商向華為供貨

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事實上，台積電宣布赴美設廠當天，美國國務院第三把手、次卿克拉奇（Keith Krach）再次使用美國國務卿蓬培奧的比喻，說「這項目，將是支持美國國家安全與經濟榮景的game changer」。這說得很白：台積電來美國，與美國安全有關。

這種背景下，坊間傳聞美國施壓台積電，要求他們投入美國陣營的傳聞，便變得合乎邏輯。

間接引證美為遏制中國　施壓台積電站在己方？

但有觀察者指，美國生產成本高，赴美設廠固然侵蝕了台積電成本；同時，美方新禁令全面封殺向華為供貨後，台積電再急把高端生產線投向美國，顯然可能會進一步觸怒大客戶中國－－台積電目前有15％左右營收來自華為。台積電為何仍願赴美？

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作為美國次卿的克拉奇，他的一番話似乎對此有端倪：

半導體是在美國發明的，我們有龐大的實力，台積電6成客戶都在美國。這就是背後的道理。我這樣回答了你的問題嗎？

美國實在有能量以技術供應者、芯片產品「大客」雙重身份施壓台積電，要求他們赴美設廠。正如台媒引述的台積電前高層說，「你有什麼籌碼說不跟美國玩？這是美國國家安全政策」。

輿論場有分析指，台積電對是否赴美本來有保留，一直含糊其詞，如今卻突然宣布赴美，他們與美國政府究竟曾發生了什麼樣的互動，有待知情進一步解答。

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責任編輯：程國知

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