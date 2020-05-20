▲ 【中美貿易戰】美國突襲供應鏈 華為芯片庫存能撐多久？

中美5G角力升級，美國上周加碼封殺華為，各國使用了美國技術及設備生產的芯片，若未獲美國批準不得供貨給華為。這無異於要華為「斷芯」。但內媒引述消息人士透露，華為已預期美國將進一步封殺其芯片（晶片）供應，因此已提前向台積電、中芯國際（981）等追加大量訂單，使華為的芯片供應到今年底都不會短缺。

內地集成電路行業專門媒體「集微網」報道，儘管美國擴大封殺華為，但美國商務部仍允許5月15日前生產的華為產品，不受新規定限制，而這批產品必須在9月14日前完成出口、中轉貿易或國內交付等工作。

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有消息人士透露，華為已預期美國將進一步封殺其芯片供應，因此已提前向台積電、中芯等供應商追加大量包括5納米、7納米等各產品線所需的芯片訂單，這些訂單按製程不同，交貨期約在2.5到4個月之間，並能在9月14日前完成交付，因此預計在短期上，美國加強封殺，對華為和供應商的影響不明顯。

報道還指出，預計9月14日前完成交付的訂單，約能維持華為1季的產品銷售，因此華為至今年底都還能避免供應短缺。

另據《日本經濟新聞》，有知情人士透露，台積電考慮到美國政策與風險，目前已停止接受華為的新訂單。台積電則回應稱，該公司不對客戶訂單多做評論，但會遵守法律規定。

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責任編輯：鄧國強

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