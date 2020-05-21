【中美角力】特朗普用上「大屠殺」一詞  中美再就病毒源頭隔空交火

中美再就新冠肺炎起源隔空對罵！美國總統特朗普在推特（Twitter）抨擊中國，在激烈措詞，指稱中國當局的不作為造成「全球大屠殺（mass worldwide killing）」。而中國駐法國大使館上周五（19日）則在Twitter再次上載漫畫，諷刺特朗普等人在新冠病毒起源問題上，對中國進行抹黑。

特朗普的推文寫道：「中國有瘋子剛發表聲明，為病毒怪東怪西，就是不怪中國自己，現在疫情已奪走數十萬條人命。請跟這個笨蛋解釋，造成全球大屠殺的就是『中國的無能』，沒有其他原因了。」

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!

分析指特朗普激烈言詞背後 是為角逐連任

暫不知特朗普所指的瘋子（ wacko）指誰。外電指，特朗普在Twitter發出激烈言論，並把矛頭指向中國，是他在11月角逐連任總統的主軸。

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而中國駐法國大使館周五（19日）在Twitter再次上載漫畫，諷刺美國總統特朗普等人在新冠病毒起源問題上對中國進行抹黑。

在題為「Covid-19: Where am I from? 」的漫畫開篇，代表新冠病毒的紫色小人發出質問：我究竟來自何方？然後，代表一眾醫護人員、世衛專家、科學家的三個小人七嘴八舌地探討著：病毒或許來自蝙蝠，也可能來自實驗室，但目前尚無定論。

駐法大使館在推特刊漫畫 諷特朗普抹黑中國

就在眾人討論之際，穿著星條旗背心，髮型神似特朗普的小人出來。他迅速向前，推開一眾科學家和專業人士，喊著：「我知道！」他不斷說著：「中國、中國、中國、中國、中國......」

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這時，代表一眾醫護人員、世衛專家、科學家的三個小人頭充滿了問號。一直以背影示人的「新冠病毒」回過了頭，露出笑容，說道：「對不起，甚麼？（Excuse me）」

法新社滙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間20日11時（香港20日晚間7時），去年12月爆發的疫情，已經在全球造成至少32萬3370人喪命，確診病例超過491萬110例。

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責任編輯：伍樂

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