【中美角力】特朗普用上「大屠殺」一詞  中美再就病毒源頭隔空交火

中美再就新冠肺炎起源隔空對罵!美國總統特朗普在推特(Twitter)抨擊中國,在激烈措詞,指稱中國當局的不作為造成「全球大屠殺(mass worldwide killing)」。而中國駐法國大使館上周五(19日)則在Twitter再次上載漫畫,諷刺特朗普等人在新冠病毒起源問題上,對中國進行抹黑。

特朗普的推文寫道:「中國有瘋子剛發表聲明,為病毒怪東怪西,就是不怪中國自己,現在疫情已奪走數十萬條人命。請跟這個笨蛋解釋,造成全球大屠殺的就是『中國的無能』,沒有其他原因了。」

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!