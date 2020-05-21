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【中美角力】蓬佩奧稱中國捐20億美元全球抗疫  是「微不足道」

國情動向 07:03 2020/05/21

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【中美角力】蓬佩奧稱中國捐20億美元全球抗疫  是「微不足道」

中美再就新冠肺炎疫情責任問題交鋒。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在記者會上，一再就新冠肺炎疫情劍指中國，稱跟數十萬人命和數萬億美元的損失相比，中方承諾提供的20億美元抗疫金額「微不足道」。而中國駐法國大使館周五（19日）在Twitter再次上載漫畫，諷刺美國總統特朗普等人在新冠病毒起源問題上對中國進行抹黑。

【中美角力】特朗普用上「大屠殺」一詞  中美再就病毒源頭隔空交火

【世衛大會WHA】 習近平致辭：未來2年提供20億美元國際援助

中國國家主席習近平日前在世衛大會視像發言時，重申中國爆發疫情後行事透明，中方又承諾將在未來兩年向世界各國的抗疫努力，提供20億美元的援助。

蓬佩奧宣稱  中國對抗疫貢獻微不足道

路透社報道，蓬佩奧香港時間今晨在國務院記者會上表示，「習主席本週聲稱中國行事公開、透明、負責。我希望中國是這樣。」

【中美角力】特朗普抗疫太糟糕　意外幫習近平走出困境？

【中美角力】納瓦羅再稱「中國瞞疫」  指中方應向美國賠償

他指稱，中方還是不給病毒樣本、不允許進入相關設施、審查相關討論，「還有更多其他作為」。

中美關係近幾個星期益發緊繃，蓬佩奧與美國總統特朗普皆把矛頭指向北京處理疫情的作法。目前美國已成為全球疫情最嚴重的國家。

【中美角力】CIA稱中國阻世衛示警疫情　中美緊張勢火澆油

【中美角力】環球時報：中方準備懲戒美議員及密蘇里州　反制疫情索償　

特朗普也不滿世界衛生組織（WHO）回應疫情的方式，形容世衛是「中國的傀儡」，還提議讓美國退出世衛。習近平則是承諾提供世衛20億美元。

蓬佩奧對此聲稱，「我期待看到他們兌現那項20億美元的承諾。跟他們帶給世界的代價比起來，中國對抗疫的貢獻微不足道。」

蓬佩奧表示，「這場疫病已奪走大約9萬美國人性命。自3月以來，超過3600萬美國人丟失工作，全球30萬人因此喪命。根據我們的估算，中國共產黨的失誤讓全球付出的代價可能多達9萬億美元。」

【中美角力】特朗普：100項中美貿易協議 也換不回疫情逝者生命

【中美角力】美媒稱北京曾試圖施壓世衛拖延示警　同時囤積防疫物資

另外，蓬佩奧也指控中國用「經濟報復」，威脅尋求獨立調查疫情源頭的澳洲。

蓬佩奧還指控世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）「跟北京關係異常緊密…早在目前的大流行之前（就是這樣）」，這種情況「令人深深不安」。

【中美 疫情】中美世衛議題鬥到聯合國　停火抗疫決議難產

【中美 疫情】華府對新冠病毒源頭意見不一　美國家情報總監提名人稱將徹查

蓬佩奧並指出，美國已投入大約100億美元幫助國際抗疫，包括在疫苗研究、提供預備資金和人道援助等層面。

駐法大使館在推特刊漫畫  諷特朗普抹黑中國

另一邊廂，中國駐法國大使館周五（19日）在Twitter再次上載漫畫，諷刺特朗普等人在新冠病毒起源問題上對中國進行抹黑。

在題為「Covid-19: Where am I from? 」的漫畫開篇，代表新冠病毒的紫色小人發出質問：我究竟來自何方？然後，代表一眾醫護人員、世衛專家、科學家的三個小人七嘴八舌地探討著：病毒或許來自蝙蝠，也可能來自實驗室，但目前尚無定論。

就在眾人討論之際，穿著星條旗背心，髮型神似特朗普的小人出來。他迅速向前，推開一眾科學家和專業人士，喊著：「我知道！」他不斷說著：「中國、中國、中國、中國、中國......」

這時，代表一眾醫護人員、世衛專家、科學家的三個小人頭充滿了問號。一直以背影示人的「新冠病毒」回過了頭，露出笑容，說道：「對不起，甚麼？（Excuse me）」。

責任編輯：鄧國強

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