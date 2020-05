▲ 【中美角力】蓬佩奧稱中國捐20億美元全球抗疫 是「微不足道」

中美再就新冠肺炎疫情責任問題交鋒。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在記者會上,一再就新冠肺炎疫情劍指中國,稱跟數十萬人命和數萬億美元的損失相比,中方承諾提供的20億美元抗疫金額「微不足道」。而中國駐法國大使館周五(19日)在Twitter再次上載漫畫,諷刺美國總統特朗普等人在新冠病毒起源問題上對中國進行抹黑。

中國國家主席習近平日前在世衛大會視像發言時,重申中國爆發疫情後行事透明,中方又承諾將在未來兩年向世界各國的抗疫努力,提供20億美元的援助。

蓬佩奧宣稱 中國對抗疫貢獻微不足道

路透社報道,蓬佩奧香港時間今晨在國務院記者會上表示,「習主席本週聲稱中國行事公開、透明、負責。我希望中國是這樣。」

他指稱,中方還是不給病毒樣本、不允許進入相關設施、審查相關討論,「還有更多其他作為」。

中美關係近幾個星期益發緊繃,蓬佩奧與美國總統特朗普皆把矛頭指向北京處理疫情的作法。目前美國已成為全球疫情最嚴重的國家。

特朗普也不滿世界衛生組織(WHO)回應疫情的方式,形容世衛是「中國的傀儡」,還提議讓美國退出世衛。習近平則是承諾提供世衛20億美元。

蓬佩奧對此聲稱,「我期待看到他們兌現那項20億美元的承諾。跟他們帶給世界的代價比起來,中國對抗疫的貢獻微不足道。」

蓬佩奧表示,「這場疫病已奪走大約9萬美國人性命。自3月以來,超過3600萬美國人丟失工作,全球30萬人因此喪命。根據我們的估算,中國共產黨的失誤讓全球付出的代價可能多達9萬億美元。」

另外,蓬佩奧也指控中國用「經濟報復」,威脅尋求獨立調查疫情源頭的澳洲。

蓬佩奧還指控世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)「跟北京關係異常緊密…早在目前的大流行之前(就是這樣)」,這種情況「令人深深不安」。

蓬佩奧並指出,美國已投入大約100億美元幫助國際抗疫,包括在疫苗研究、提供預備資金和人道援助等層面。

駐法大使館在推特刊漫畫 諷特朗普抹黑中國

另一邊廂,中國駐法國大使館周五(19日)在Twitter再次上載漫畫,諷刺特朗普等人在新冠病毒起源問題上對中國進行抹黑。

在題為「Covid-19: Where am I from? 」的漫畫開篇,代表新冠病毒的紫色小人發出質問:我究竟來自何方?然後,代表一眾醫護人員、世衛專家、科學家的三個小人七嘴八舌地探討著:病毒或許來自蝙蝠,也可能來自實驗室,但目前尚無定論。

就在眾人討論之際,穿著星條旗背心,髮型神似特朗普的小人出來。他迅速向前,推開一眾科學家和專業人士,喊著:「我知道!」他不斷說著:「中國、中國、中國、中國、中國......」

這時,代表一眾醫護人員、世衛專家、科學家的三個小人頭充滿了問號。一直以背影示人的「新冠病毒」回過了頭,露出笑容,說道:「對不起,甚麼?(Excuse me)」。

責任編輯:鄧國強

