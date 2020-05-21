【中美貿易戰】金融戰升級  美參議院通過議案加強審核中概股

美國參議院當地時間周三通過一項議案，要求在美國上市的中國公司加強信息披露，禁止不遵守美國監管標準的公司在美國交易所上市。外界關注，這是否中美金融戰升級訊號。

這項由共和黨聯邦參議員肯尼迪（John Kennedy）和民主黨聯邦參議員範霍倫（Chris Van Hollen）提出的議案在參議院一致通過。接下來須在眾議院通過，由特朗普總統簽署成為法律。

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據這份名為《外國公司問責法案》的議案，如果在美國上市的外國公司連續三年未能遵守美國上市公司會計監督委員會的審計，這些公司將被禁止在美上市。

法案沒點名中國 但議員指矛頭實際指向中企

議案要求上市公司披露他們與本國政府的關係。如果上市公司僱傭了不受美國監管的會計公司，導緻美國審查機構無法審計其財務報告，法規要求這家公司證明其不歸外國政府所有或控制。

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該法案適用於所有尋求在美國上市的外國公司，但議員們表示，加強信息披露的措施主要針對中國公司。

肯尼迪在一份聲明中表示，「世界上有很多市場對騙子開放，但美國不能成為其中之一。中國正滑向主導地位，在每一個轉折點上都作弊。」

霍倫表示，「長期以來，中國公司無視美國的報告標準，誤導投資者。」

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該法案的通過表明，美國議員就中國對新冠疫情的處理，以及中國公司持續未能遵守美國財務披露標準感到越來越憤怒。

法國外貿銀行首席亞太經濟學家加西亞（Alicia Garcia Herrero）指，「在美上市的中國公司經常以『國家秘密』為由，阻止美國監管機構檢查文件和記錄，這是美國證交會主要擔心的問題。」

瑞幸咖啡加深中美金融領域矛盾

中國瑞幸咖啡4月披露其首席運營官偽造了約3.1億美元的銷售額。消息公佈後，瑞幸咖啡在納斯達克的股價曾暴跌85%。

瑞幸咖啡周二發布的一份報告中稱，因公司披露虛假銷售額一事引發的公眾利益擔憂，以及該公司過去未能公開披露重大信息，交易所要求將該公司摘牌。

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責任編輯：鄧國強