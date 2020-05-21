【中美貿易戰】金融戰升級  美參議院通過議案加強審核中概股（更新版）

在中美貿易戰和瑞幸造假事件發酵下，美國參議院周三一致通過《外國公司問責法案》；法案規定，如果公司未能遵守美國監管規例或會計準則，將禁止在美國證券市場上市，亦不能向美國投資者募集資金，被指針對中國上市企業。然而法案仍需經眾議院通過和總統特朗普簽字，才能正式成法律。

這項法案由共和黨籍參議員甘迺迪（John Kennedy）和民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）共同發起。法案要求美國上市企業，必須證明自己不受外國政府控制或持有股權。

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法案指明，在美國上市的公司，如果其財務報告採用海外會計準則，以致美國的上市公司會計監督委員會（PCAOB）無法加以核實的話，這些公司必須向PCAOB提交相關認證。同時，如果PCAOB連續3年無法為上市企業進行核數，這些企業將被禁止在美國證券市場發售股票。

《華爾街日報》分析，新法案或迫使部分中國企業從美國證券市場退市，或放棄在美國進行公開集資。PCAOB屬於非牟利機構，負責監督在美國公開市場集資的企業，其賬目必須符合規定，但無權監管由外國會計師行核數的企業。參議院通過法案的消息，令阿里巴巴 （09988） 21日的股價下挫。

《華爾街日報》的報道又指出，PCAOB和美國證券交易委員會長期以來一直試圖與中國商討獲取審計記錄的事宜，但都以失敗告終，而監管機構一直不願意將這些公司踢出紐約證券交易所或納斯達克市場。

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法國外貿銀行首席亞太經濟學家加西亞（Alicia Garcia Herrero）則指，「在美上市的中國公司經常以『國家秘密』為由，阻止美國監管機構檢查文件和記錄，這是美國證交會主要擔心的問題。」外界關注，法案通過是否中美金融戰升級訊號。

根據標普全球市場財智的數據，1997年以來，中國企業通過美國首次公開募股籌集了超過660億美元。佛羅里達大學教授Jay Ritter編制的數據顯示，2019年有25家中國公司在美國IPO，約佔所有IPO交易的18%。

中國瑞幸咖啡4月披露其首席運營官偽造了約3.1億美元的銷售額的消息，加深中美金融領域矛盾。瑞幸咖啡周二發布的一份報告中稱，因公司披露虛假銷售額一事引發的公眾利益擔憂，以及該公司過去未能公開披露重大信息，交易所要求將該公司摘牌。

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責任編輯：鄧國強、游昊雲