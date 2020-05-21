【蔡英文就職】蔡英文就職第二任總統之際 美國宣布售台18枚重型魚雷

在台灣的蔡英文總統正式就職第二個任期之際，美國國務院20日宣布批准對台軍事銷售，出售18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備，金額達1.8億美元，這項軍售已正式知會國會。

美國國務院政治軍事局發布新聞稿指出，國務院已批准對台「對外軍事銷售」，出售18枚MK-48 Mod6 AT重型魚雷與相關設備，預計金額為1.8億美元。美國國防安全合作署（DSCA）已於今天正式知會國會。美方這次對台軍售項目除了18枚魚雷外，還包括備料、支援與測試設備、運輸器、培訓與技術後勤支援等。

新聞稿指出，這項軍售係基於台灣關係法，將使接收方軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項計劃軍售有助於提高接收方安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

【蔡英文就職】三部門強硬回應美卿賀蔡英文 暗示將反制

【蔡英文就職】蔡英文拒一國兩制 大陸國台辦：台獨是絕路

新聞稿並指出，軍售將能強化接收方因應當前與未來區域威脅能力，威嚇區域威脅並強化國土防禦。接收方能毫不費力將這項軍售設備納入軍隊武力之中。新聞稿並強調，這項軍售不會改變區域基本軍事平衡。

在新聞稿發出後，美國國務院政治軍事局也在官方Twitter宣布授權這宗軍售案，約1小時再連發3條Twitter，內容分別為祝賀蔡英文展開第二任任期，並強調美國對台軍售有助維持台海關係和平穩定。

【蔡英文就職】日本政府賀蔡英文就職：將基於非官方關係深化合作

【蔡英文就職】蔡英文稱將成立修憲委員會 專家料大陸會關注

【蔡英文就職】第二任期成與敗？蔡英文臨經濟和中美兩大挑戰

【蔡英文就職】蔡英文就職第15任總統演說全文（有片）

【蔡英文就職】史上首次 美國務卿首發聲明祝賀蔡英文就職

責任編輯：游昊雲