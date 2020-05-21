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【中美貿易戰】美監管機構暗示　將進一步收緊華為禁令

經濟脈搏 10:03 2020/05/21

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中美5G角力升級，美國日前宣布更嚴厲的華為禁令，華為芯片（晶片）供應面臨中斷風險。外電引述兩名美國官員周三暗示，美國監管機構將進一步收緊對華為的禁令。此前一些專家表示，針對華為的最新禁令存在明顯漏洞。

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美國商務部上周公布的新規定擴大了美國政府的權限，要求華為的海外供應商，如知曉產品將發往華為及其關聯公司，或者知曉相關芯片的設計用到美國技術時，需要向商務部申請許可證，始能向華為供貨。

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此舉旨在切斷華為與一些非美國公司之間的聯係。

但一些仔細研究了該規則的專家表示，半導體行業的供應鏈中間環節衆多，供應商可以辯稱他們不知道相關產品最終對華為有利，從而設法繞開限制。

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同時，該規定只包括由華為設計的芯片，不包括直接發給華為客戶的產品。

最新華為禁令　被指仍有不利美方的「漏洞」

當被問及是否將進一步完善監管時，美國國務院官員－－國務院國際安全與防擴散局助理國務卿福特（Christopher Ashley Ford）周三表示，監管機構將予以關注，並「肯定會做出我們認為必要的任何改變」。

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福特表示，該規則將「在過程中為我們提供大量的信息，作為出口管制決策的基礎，並試圖找到應對這些挑戰的正確方法，包括在必要時進行調整，如果華為試圖以某種方式規避我們的規則」。

在宣布上述新規定的一年前，美國稱出於國家安全考慮，將華為列入商務部的出口管制實體清單，防止華為在沒有獲得許可的情況下，從一系列美國供應商處採購產品和技術。

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特朗普政府認為，華為違反了美國對伊朗制裁，竊取知識產權，並可能對客戶進行間諜活動。華為否認了這些指控。

美國商務部官員赫爾(Cordell Hull)在與福特通常的簡報會上表示，該機構的執法部門「將研究規避這些規則的努力」。

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責任編輯：鄧國強

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