【中美角力】白宮報告抨擊中國「惡意活動」 稱與北京交涉「無價值」

中美角力持續升級之際，外電報道，白宮一份報告批評中國掠奪性經濟政策、軍事擴張、散佈假新聞，以及違反人權。根據報告，特朗普政府認為，為了象徵意義和盛大排場而與北京當局接觸「沒有價值」，暗示會加強公開施壓。據報有關報告最早當地時間周三（5月20日）提交國會。

不過，外電引述美國官級政府官員稱，這份20頁的報告不表示美國政策發生變化，但這壯大特朗普的強硬言論。

報道引述報告指出，40年來明顯低估中共限制中國經濟和政治改革的意願，而在過去20年，改革是放緩、停滯或倒退。

批華改革倒退 侵犯人權

報告提到，北京曾簽署多項國際協議來保護知識產權，但全球超過63％的假冒產品仍來自中國，對全球企業造成了數千億美元的損失。此外，中國保持其非市場經濟結構和國家主導的貿易和投資方式；政治改革倒退，政府與中國共產黨之間愈趨不分。

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報告還指摘中國侵犯人權，包括拘押少數民族維吾爾人，又在南海和台海等地進行「挑釁和強制性」軍事活動。

根據該報告，特朗普政府認為，為了象徵意義和盛大排場而與北京當局接觸「沒有價值」。又指當靜默外交手法無效，美國會加強公開施壓。

彭博亦引述報告指出，就算是與中國競爭，「我們也歡迎與我們自身利益相符的合作，」，提到競爭的結果並不一定就是對抗和衝突。

責任編輯：伍樂

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