【兩會2020】追蹤政經動向 全國兩會新聞滙總

全國兩會－－即十三屆全國人大三次會議、全國政協十三屆三次會議開鑼。受疫情影響，今年會期從3月押後至本月，並且有所縮短。由於新冠疫情令中國、乃至環球經濟受重創，國內抗疫工作亦仍如履薄冰。如何應對前所未有、史無前例的內政外交挑戰，成為本屆兩會焦點。本報將跟進報道。

【宏觀經濟】

新基建接力「中國製造2025」 破美技術圍堵

中央力推新基建穩經濟 到底什麼算是新基建？

經濟基調由「穩」轉「保」或淡化GDP目標 專家倡休養生息

兩會料把穩就業放首位 機構預測今年GDP將靈活設置

【國情動向】

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全國政協會議明午3時開幕 27日閉幕

新華社列出兩會7大看點 疫情經濟最受重視

史上首次瘟疫中開全國兩會？ 一文看清5大亮點

【社會民生】

兩會觀察 ︰半夜開記招 全程零接觸

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【知識庫】

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