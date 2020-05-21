【兩會2020】追蹤政經動向 全國兩會新聞滙總（不斷更新）

全國兩會－－即十三屆全國人大三次會議、全國政協十三屆三次會議開鑼。受疫情影響，今年會期從3月押後至本月，並且有所縮短。由於新冠疫情令中國、乃至環球經濟受重創，國內抗疫工作亦仍如履薄冰。如何應對前所未有、史無前例的內政外交挑戰，成為本屆兩會焦點。本報將跟進報道。

【宏觀經濟】

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【國情動向】

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【社會民生】

【兩會2020】北京天氣突變 白晝暗如黑夜

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【知識庫】

兩會是什麽？為何受全球關注？

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