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【去中國化】加州外骨骼公司與中國投資者組合資企業 遭美方勒令解散

經濟脈搏 14:28 2020/05/21

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疫情改變世界格局，中美脫鉤勢頭愈見明顯。美國海外投資委員會下令解散由中國投資者和加州公司Ekso Bionics Holdings Inc. (EKSO)組建的合資企業。EKSO生產外骨骼產品，這是一種機器人設備，曾與美國軍方合作。

曾為軍方做機械外骨骼項目

據華爾街日報報道，EKSO周三表示，美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the U.S., 簡稱Cfius)的專家組成員要求該公司結束與中國商業夥伴的合資公司。

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EKSO生產可穿戴設備，這些設備可以幫助傷殘人員應對身體殘疾，也能幫助工廠中處理繁重工作的員工減輕疲勞。

動力服（英語：Powered suit），或稱動力裝甲（Powered armor）、动力外骨骼（Powered exoskeleton），是一種由外骨骼模樣的框架組成，且可讓人穿上的機器，這個裝備可以提供額外能量來供四肢運動。

根據2014年提交的一份證券監管公告顯示，EKSO曾披露為美國軍方做過項目，包括與洛克希德-馬丁公司(Lockheed Martin Co., LMT)合作一個名為「人體負重外骨骼」(Human Universal Load Carrier)的機械外骨骼項目，「使用者可在崎嶇地形下遠距離負重多達200磅（約90公斤）」。

獲得中國資金500萬美元

2019年1月，EKSO高管與浙江優創創業投資有限公司(Zhejiang Youchuang Venture Capital Investment Co. Ltd.)和另一家合作夥伴達成協議，成立一家合資公司，這將擴大EKSO進入亞洲市場的渠道，還將使EKSO的產品能夠在中國生產。

監管公告顯示，作為交易的一部分，中國投資者及其關聯公司通過購買股票向EKSO投資500萬美元（約3,875萬港元）。

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EKSO首席執行官Jack Peurach周三在聲明中表示，儘管做了最大努力以消除擔憂，但Cfius仍不允許他們推進這家合資公司。EKSO高管還說，他們認為這筆交易符合美國出口法律，無需向該委員會做正式的資訊披露。

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Cfius負責審查對美國國家安全構成威脅的交易。近年來，Cfius加強了對美國企業與中國投資者之間的商業交易的審查，其中包括2018年美國國會對企業日益依賴外國資金的現象所採取的行動。在Cfius之前，美國國防部官員開始調查EKSO這筆交易。

事實上，中美金融脫鉤似乎已勢在必行。早前，美國聯邦退休儲蓄投資委員會決定，美國最大退休基金－－聯邦退休基金無限期押後投資中國企業股票的計劃。

責任編輯：費風

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