【去中國化】前人大財經委副主任賀鏗：去中國化現象非常明顯 不能等閒視之

新冠肺炎疫情在全球蔓延，衝擊經濟之外，亦影響全球產業鍊和供應鍊格局，「去中國化」議題更成焦點。路透社發表分析文章，引述曾擔任全國人大財經委副主任委員賀鏗認為，「去中國化」現象已非常明顯，不能等閒視之。

賀鏗表示，國際上「去中國化」現象越來越明顯。例如美國、歐洲都不承認中國是完全市場化國家，在貿易方面給中國不斷製造麻煩；在「跨太平洋夥伴關係」中排斥中國；去年5月，在捷克布拉格開5G安全會議，30多個國家參加，5G技術先進的中國遭排斥在外。

他稱，可見「去中國化」現象已經非常明顯，不能等閒視之，否則會嚴重影響中國在世界上的經濟利益和政治地位，是問題要害所在。他指出，要直面問題，認真思考、研究，若中國影響力繼續下降，特別是經濟和科技發達的國家不願意合作，「我們的困難就越來越大」。

事實上，在疫情擴散後，中美角力升級，美國正修改出口規定，加大限制對中國電訊設備供應巨頭華為的芯片供應，使用美國軟件和技術的芯片生產商，無論是美國或外國的企業，未得美國許可下不得向華為供貨。中方堅決反對，誓言採取一切必要措施。

憂損對世界影響力 中國軟實力應更多提升

路透引述另一名不具名的專家表示，疫情打亂全球供應鍊和產業鏈，中國也造成很大經濟損失都是暫時的、外在的，最重要的可能是中國在世界上的影響力下降；中國應反思，不能老是自以為「正確」，老是自己認為「厲害了」。該名人士並稱，「現在外企、民企外撤，我們外交發聲好像是厲害了，但是國際支持的聲音卻小了」。

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中國物流與採購聯合會副會長蔡進認為，疫情讓全球產業鏈治理體系進一步弱化和邊緣化，國際組織也無能為力。疫情過後，中國對產業鏈供應鏈結構型調整要有認識，會更加注重實體經濟發展。

在產業鍊和供應鏈的重構中，科研教育機構發揮重要作用。此外，要考慮到如何能在規則層面與發達國家博弈，並在軟實力上有更多提升，確保重要產品和供應渠道有可替代來源，中國顯然還有很多的工作要做。

賀鏗亦稱，「去中國化」肯定會影響中國外貿和對外經濟合作，相關企業要有新思路，或要調整產業鏈、供應鏈；但不必悲觀，因全球化不會終結。

責任編輯：伍樂