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【中美貿易戰】中美打金融戰香港無運行！別說漁人得利

經濟脈搏 12:54 2020/05/21

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【中美貿易戰】中美打金融戰香港無運行！別說漁人得利

中美關係急速惡化，中美貿易戰尚未解決，中美金融戰似乎又在醞釀中。其中，美國近期接連出現了不利於中概股的氛圍，有分析指，這或許會促使在美國上市的中資公司，轉到香港交易所集資，令香港卻似乎因此漁翁得利。但事態真的如此樂觀？

一般認為，美國近期所以出現令中概股－－美國上市中國公司股票的不利氛圍，既有中美交惡因素，也有個別中概股造假的原因，比如瑞幸咖啡造假帳，令美國監管當局和投資者戒懼。

美方打擊中概股　或令中資公司改赴港上市

在各種因素交織下，美國近期傳出對中概股動刀的消息，比如美國證監機構上月曾發信，警告中資股存在的風險。

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另據報道，美國政府曾阻止公務員退休金投資中國股票的計劃，以及提升對中資股上市的監管要求。

香港不少股票分析師指出，中美的角力已延伸至股市，整個氛圍既不利於已在美上市的中資股，也會影響有意赴美上市的中企。

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他們認為，這種情況將促使部分在美上市的中概股來港作第二上市，也會誘使其他有意赴美上市的中企改到港交所上市，令港交所漁翁得利。

據報道，目前有意來港作第二上市的美國上市中資股已有京東和網易，其他可能來港上市的還有拼多多、百度、好未來、中通快遞、騰訊音樂等。

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一般認為，這些中資股如果來港作第二上市，勢必令港交所的股票種類和交易進一步擴大，而中企阿里巴巴早前從美國股市來港作第二上市，至今股價和交易量表現不俗，對其他中資股來港上市具有一定的吸引力。

美方或會干擾香港金融　間接遏制中國發展

在美上市中資股是否回流香港上市仍有待確定，但市場已存在很大憧憬，港交所的股價近幾天來也因此節節攀升，由每股港幣250元上升至目前的270元水平。

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惟中美一旦以資本市場為起點，打一場轟轟烈烈的金融戰，香港是否真的只有利、而沒有風險，卻又恐怕不能太樂觀。

觀察者指出，中美金融戰一定不會只局限於股市、影響在美國上市的中資公司；美方恐會祭出組合拳，在金融領域全方位打擊中國，以達遏制中國發展的戰略意圖；戰綫變得複雜後，作為中國金融窗口的香港，很難獨善其身。

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舉一個極端例子，美方一旦將中國的金融機構、企業或個人排除在國際結算體系之外，中國的國際交易將被截斷、讓中國陷入系統性危機。這個核彈級武器，美方如果一旦使用，全球金融市場都會大幅波動，香港更是首當其衝。

況且，美國去年實施的《香港人權及民主法案》中，香港的特殊地位將要接受美國政府年審，這恐怕成為美方干擾香港金融運作的切入點。必須注意的是，香港是中國重要的金融窗口，美方一旦要遏制中國發展，又豈會不盯上香港？

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本報記者：程國知

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