▲ 【中美貿易戰】中美打金融戰香港無運行！別說漁人得利

中美關係急速惡化，中美貿易戰尚未解決，中美金融戰似乎又在醞釀中。其中，美國近期接連出現了不利於中概股的氛圍，有分析指，這或許會促使在美國上市的中資公司，轉到香港交易所集資，令香港卻似乎因此漁翁得利。但事態真的如此樂觀？

一般認為，美國近期所以出現令中概股－－美國上市中國公司股票的不利氛圍，既有中美交惡因素，也有個別中概股造假的原因，比如瑞幸咖啡造假帳，令美國監管當局和投資者戒懼。

美方打擊中概股 或令中資公司改赴港上市

在各種因素交織下，美國近期傳出對中概股動刀的消息，比如美國證監機構上月曾發信，警告中資股存在的風險。

【中美角力】特朗普恐有中美金融戰劇本 京東傳赴港上市藏玄機？

【中美金融戰】中央金融30條凸顯 香港在人民幣國際化地位無可替代

另據報道，美國政府曾阻止公務員退休金投資中國股票的計劃，以及提升對中資股上市的監管要求。

香港不少股票分析師指出，中美的角力已延伸至股市，整個氛圍既不利於已在美上市的中資股，也會影響有意赴美上市的中企。

【中美金融戰】美國聯邦退休金擱置投資中國股票 中美金融戰第一槍

【香港人權法】中美金融戰劇本已寫好 《香港人權及民主法案》是關鍵

他們認為，這種情況將促使部分在美上市的中概股來港作第二上市，也會誘使其他有意赴美上市的中企改到港交所上市，令港交所漁翁得利。

據報道，目前有意來港作第二上市的美國上市中資股已有京東和網易，其他可能來港上市的還有拼多多、百度、好未來、中通快遞、騰訊音樂等。

【中美貿易戰】北韓禁令成新戰綫 中美金融戰恐一觸即發？

【中美貿易戰】中美金融戰一觸即發 美國會有什麽攻勢？

一般認為，這些中資股如果來港作第二上市，勢必令港交所的股票種類和交易進一步擴大，而中企阿里巴巴早前從美國股市來港作第二上市，至今股價和交易量表現不俗，對其他中資股來港上市具有一定的吸引力。

美方或會干擾香港金融 間接遏制中國發展

在美上市中資股是否回流香港上市仍有待確定，但市場已存在很大憧憬，港交所的股價近幾天來也因此節節攀升，由每股港幣250元上升至目前的270元水平。

班農：特朗普戰略 要讓中國「痛得難受」

【中美貿易戰】看班農劇本 警惕美打金融戰

惟中美一旦以資本市場為起點，打一場轟轟烈烈的金融戰，香港是否真的只有利、而沒有風險，卻又恐怕不能太樂觀。

觀察者指出，中美金融戰一定不會只局限於股市、影響在美國上市的中資公司；美方恐會祭出組合拳，在金融領域全方位打擊中國，以達遏制中國發展的戰略意圖；戰綫變得複雜後，作為中國金融窗口的香港，很難獨善其身。

【中美貿易戰】美監管機構暗示 將進一步收緊華為禁令

【中美貿易戰】金融戰升級 美參議院通過議案加強審核中概股

舉一個極端例子，美方一旦將中國的金融機構、企業或個人排除在國際結算體系之外，中國的國際交易將被截斷、讓中國陷入系統性危機。這個核彈級武器，美方如果一旦使用，全球金融市場都會大幅波動，香港更是首當其衝。

況且，美國去年實施的《香港人權及民主法案》中，香港的特殊地位將要接受美國政府年審，這恐怕成為美方干擾香港金融運作的切入點。必須注意的是，香港是中國重要的金融窗口，美方一旦要遏制中國發展，又豈會不盯上香港？

【中美貿易戰協議】特朗普：中美貿易協議似乎不再意義重大

【中美貿易戰】特朗普「追殺」華為 美企攬炒名單曝光

【中美貿易戰】美升級限制芯片供應 華為會不會死？

【中美貿易戰】華為回應美國加碼封殺：有信心仍能活着

【中美貿易戰協議】白宮顧問庫德洛：中美貿易協議絕對沒有破裂

【中美貿易戰】台積電配合美國 停接華為芯片訂單？官方這樣回應

本報記者：程國知

跟進【中美角力】新形勢，立即了解