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【蔡英文就職】蔡英文演說不提1992藏密碼 兩岸緊張關係火澆油

國情動向 13:12 2020/05/21

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在台灣，蔡英文總統昨發表其第二任就職演講，在兩岸關係重申「和平、對等、民主、對話」基調，卻沒有如2016年上任總統時提到1992年辜汪會談，也沒提到要與大陸重新接觸和交流。BBC報道引述專家分析，蔡英文在此暗暗釋出強硬訊號，預示兩岸關係恐更難樂觀。

2016年蔡英文上任時的就職演說，雖沒出現「九二共識」一詞，但她演說中稱兩岸要「維持現狀」，並特別提到「1992年兩岸兩會持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實。」

大陸隨後表示蔡英文沒明確承認「九二共識」這個國民黨政府執政8年來兩岸交流的互信基礎，稱蔡英文的演講是「一份沒有完成的答卷」。當時許多分析表示，蔡英文反覆提到1992年辜汪會談，希望與北京有對話的空間。

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而在昨天的就職演講中，雖然她沒就兩岸問題提出新方案，重申保留與北京對話的空間，卻再沒提及1992年辜汪會談，並多次提到要帶領台灣繼續擴大產業，持續強化國際合作。BBC引述日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，這是「歷任台灣的總統談話中對中國態度最強硬的一次」。

他解釋，蔡英文此次沒採用過往幾任總統就職時，以「訴之以情」的語言（譬如兄弟或炎黃子孫）向大陸喊話，甚至也沒提到要重新接觸或交流。

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台灣政治大學國發所助理教授黃兆年補充，除了與美國的國防、外交合作之外，「蔡英文此次演講提到的，半導體、資安、新藥與疫苗研發、口罩及戰備物資等產業發展，其實都是蔡政府試圖把台灣安全與經濟發展做連結。讓世界在經濟、安全上需要且依賴台灣，也可視為以國際合作抵抗大陸壓力的佈局」。

矢板明夫指出，針對蔡英文的新任期，北京對台若有新政策不會太快推出。他說，在即將召開的中國「兩會」，應該會重復去年有關台灣問題的論調：「具體對台政策，最快要在夏天的北戴河會議會才會出台。」

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責任編輯：游昊雲

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