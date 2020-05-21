  • 27°C
香港時間 : 2020521日 (四) 13:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】口水戰不停 特朗普砲轟中國發言人說蠢話

國情動向 13:39 2020/05/21

分享：

新冠肺炎疫情引發中美口水戰不停，美國總統特朗普繼批評因中國「無能」，造成「全球大屠殺（mass worldwide killing）」後，他再於本港時間周四（5月21日）上午在Twitter接連發文，批評中國的發言人代表中國發表了愚蠢的言論，「拼命試圖轉移他們的國家在全世界各地造成的痛苦和屠殺」。

特朗普續稱，針對美國和歐洲的「虛假信息和宣傳攻擊」可恥，認為「這一切都來自最高層」，又指「他們本可以輕易阻止這場瘟疫，但他們沒有」。

他表示，中國正發動大規模的虛假宣傳，原因是他們想拜登贏得美國總統大選，繼而像過去數十年般剝奪美國。

中國大規模虛假宣傳 想讓拜登當選

特朗普在批評中國的發言人時未有點名。

中國外交部發言人趙立堅昨稱，美方應致力於早日戰勝病毒，而不是向領導抗疫的國際組織發出「最後通牒」，又指國際社會對美方這種歪曲事實、自相矛盾、嫁禍於人、甩鍋推責、破壞國際抗疫合作的行徑普遍不認同。。另一名外交部發言人華春瑩則在Twitter接連發文，稱美國連續不斷的虛假信息可能一時會混淆視聽，但事實將最終不言而喻。

【世衛大會WHA】特朗普給譚德塞最後通牒：世衛30天內改革或美國撤資助

【中美角力】特朗普用上「大屠殺」一詞  中美再就病毒源頭隔空交火

【世衛大會】特朗普公開信列譚德塞14項問題　一文看清重點

另外，對於特朗普指「中國某瘋子」發聲明，將導致奪走數十萬條人命的病毒，怪罪中國以外的所有人。內地《環球時報》總編輯胡錫進表示，沒聽說過有這麼一個瘋子，質疑是虛構人物，並取材自特朗普團隊的撒謊者。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】特朗普用上「大屠殺」一詞 中美再就病毒源頭隔空交火
今日
【中美角力】特朗普用上「大屠殺」一詞 中美再就病毒源頭隔空交火
【中美角力】特朗普稱世衛是「中國傀儡」 再提削減或取消資助
2020/05/19
【中美角力】特朗普稱世衛是「中國傀儡」 再提削減或取消資助
【世衛大會WHA】特朗普給譚德塞最後通牒：世衛30天內改革或美國撤資助
2020/05/19
【世衛大會WHA】特朗普給譚德塞最後通牒：世衛30天內改革或美國撤資助
【世衛大會】特朗普公開信列譚德塞14項問題　一文看清重點
2020/05/20
【世衛大會】特朗普公開信列譚德塞14項問題　一文看清重點
【中美角力】特朗普抗疫太糟糕　意外幫習近平走出困境？
今日
【中美角力】特朗普抗疫太糟糕　意外幫習近平走出困境？
中美關係 疫情 外交 特朗普 華春瑩 趙立堅 中國外交部 拜登 新冠肺炎疫情 Twitter

上一篇文章

蔡英文宣誓就職後 大陸黨報刊文回顧「清朝是如何統一台灣的」

下一篇文章

【蔡英文就職】蔡英文演說不提1992藏密碼 兩岸緊張關係火澆油
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？
【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？
【蔡英文就職】三部門強硬回應美卿賀蔡英文　暗示將反制
【蔡英文就職】三部門強硬回應美卿賀蔡英文　暗示將反制
【中美角力】白宮3幕僚齊賀蔡英文　中美關係極危險訊號（有片）
【中美角力】白宮3幕僚齊賀蔡英文　中美關係極危險訊號（有片）
【中美角力】特朗普抗疫太糟糕　意外幫習近平走出困境？
【中美角力】特朗普抗疫太糟糕　意外幫習近平走出困境？
【中美貿易戰】台積電赴美設廠內幕曝光！中美角力激烈超想像
【中美貿易戰】台積電赴美設廠內幕曝光！中美角力激烈超想像
【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招
【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招