【中美角力】口水戰不停 特朗普砲轟中國發言人說蠢話

新冠肺炎疫情引發中美口水戰不停，美國總統特朗普繼批評因中國「無能」，造成「全球大屠殺（mass worldwide killing）」後，他再於本港時間周四（5月21日）上午在Twitter接連發文，批評中國的發言人代表中國發表了愚蠢的言論，「拼命試圖轉移他們的國家在全世界各地造成的痛苦和屠殺」。

特朗普續稱，針對美國和歐洲的「虛假信息和宣傳攻擊」可恥，認為「這一切都來自最高層」，又指「他們本可以輕易阻止這場瘟疫，但他們沒有」。

他表示，中國正發動大規模的虛假宣傳，原因是他們想拜登贏得美國總統大選，繼而像過去數十年般剝奪美國。

中國大規模虛假宣傳 想讓拜登當選

特朗普在批評中國的發言人時未有點名。

中國外交部發言人趙立堅昨稱，美方應致力於早日戰勝病毒，而不是向領導抗疫的國際組織發出「最後通牒」，又指國際社會對美方這種歪曲事實、自相矛盾、嫁禍於人、甩鍋推責、破壞國際抗疫合作的行徑普遍不認同。。另一名外交部發言人華春瑩則在Twitter接連發文，稱美國連續不斷的虛假信息可能一時會混淆視聽，但事實將最終不言而喻。

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另外，對於特朗普指「中國某瘋子」發聲明，將導致奪走數十萬條人命的病毒，怪罪中國以外的所有人。內地《環球時報》總編輯胡錫進表示，沒聽說過有這麼一個瘋子，質疑是虛構人物，並取材自特朗普團隊的撒謊者。

責任編輯：伍樂

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