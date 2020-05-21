蔡英文宣誓就職後 大陸黨報刊文回顧「清朝是如何統一台灣的」

台灣的蔡英文總統昨日宣誓就職第二任期，強調不會接受北京的「一國兩制」。中共中央黨校主辦的《學習時報》微信公眾號今日刊文，回顧康熙朝時，清政府將台灣重新納入中國版圖。文章稱，清政府順利統一台灣，在於順應歷史大勢，展現了國家統一不容置疑的決心與力量。

台灣自然資源豐富 地理位置重要

文章從「清朝為什麼要統一台灣」、「清朝如何統一台灣」、「統一台灣後的策略」三方面闡述。在為何要統一中，文章說，順治末年，鄭成功從荷蘭人手中收復台灣，鄭氏子孫偏安一隅，逐漸演變成為割據小政權。

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到了康熙時代，康熙認為台灣資源豐富，自然條件優越，而且地理位置重要，關乎東南沿海地區的安危，如不統一，可能為外國所利用。

招撫不得 則先取澎湖以戰逼統

清政府統一台灣的想法在順治朝時即有，但囿於內外局勢，主要精力放在了統一中原地區，無暇東顧，暫無實力統一台灣。至康熙年間，國力漸強，康熙優先招撫，積極爭取台灣鄭氏政權及其兵民的歸附，但效果有限。

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後來，鄭成功之子鄭經在三藩之亂中去世，台灣發生內鬥，康熙認為收復台灣的時機已趨於成熟，決心武力收復。清政府先取澎湖，再以澎湖為突破口，以戰逼統。康熙二十二年7月，鄭氏政權遞交降表文稿，正式向清政府投降。同年8月，清軍入台。

統一之後 設兵駐扎本島

文章最後提到，清政府統一台灣之後，對歸附的當地官員采取了寬容政策，甚至對於部分投降官員，給予信任而加以重用。還通過采取輕徭薄賦、穩定台灣人民生產、生活秩序等方式，實現了統一之後台灣地區的穩定和安寧；免除了台灣地區的正賦和雜餉，有助於戰後民生的改善；在台灣設府、設縣，並設一萬綠營兵駐防台灣本島和澎湖。

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值得注意是，文章特別指出，清朝統一台灣既是出於歷史原因，也是源於現實需要，避免了台灣被進一步割據化，也換來了清代中國東南地區的安全穩定。同時，清前期國力強大、君臣團結以及台灣地區的內耗為統一台灣創造了條件和契機。

就在蔡英文昨日宣誓就職後，大陸國台辦發言人馬曉光回應稱，台獨是絕路，會堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，絕不為「台獨」分裂活動留下任何空間。

責任編輯：費風

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