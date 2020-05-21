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【蔡英文就職】要看懂九二共識　必須重回1992香港會談

國情動向 14:47 2020/05/21

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在台灣，蔡英文總統昨天宣誓就任總統、展開第二個任期，但她在就職演詞中不僅沒提「九二共識」，連1992年字眼亦沒說，結果遭大陸國台辦、外交部、國防部連環批評。

儘管大陸一直強調、視之為兩岸對話基礎，但民進黨政府一直不承認「九二共識」存在，那麼這個「共識」又是什麼內涵。

大陸唐樹備1999年時　重提兩岸1992年曾互動

「九二共識」一詞源自千禧年前後，1999年時任大陸海峽兩岸關係協會副會長唐樹備聲稱，兩岸雙方已在1992年商談時，達成「認同一個中國的共識」。這是首度將上述會議內容概稱為「共識」的開始。

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隨後，時任行政院大陸委員會主委蘇起於2000年4月28日首度將上述會議內容概稱為「九二共識」，並加上「一個中國，各自表述」的解讀。

從上述說法即可看出，對陸方而言，1992年商談結果主軸在於「一個中國」；但當時中華民國政府強調「各自表述」－－即一個中國是什麼，兩岸有不同理解。彼此的認知，並不一致。

那麼1992年究竟又發生了什麼事？

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時間回溯至1992年，海峽交流基金會與大陸海協會代表在香港針對「文書驗證」及「掛號函件」事宜進行第二次工作性商談。北京在談判過程要求台灣方面必須接受「兩岸同屬一個中國」的「一中原則」。

對此，海基會首先推出「書面協議」方案，原文為「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」，並在落款簽署協議時，以「中華民國81年10月30日」作為時間註記，藉此凸顯台灣認知的「中國」是中華民國，以達到「一中各表」談判目的。

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面對這項書面協議，北京方面表示無法接受，並拒絕簽署，隨即離開香港，談判因此破局。

海基會隨後推出第二方案，採用口頭表述方式，直接講出「中國」即為「中華民國」，並去函海協會，表達將以1992年8月1日台北的國家統一委員會（國統會）所通過關於「一個中國」涵義，作為表述的方式。

國統會的表述內容為：

「海峽兩岸均堅持『一個中國』之原則，但雙方所賦予之涵義有所不同。中共當局認為『一個中國』即為『中華人民共和國』，將來統一以後，台灣將成為其轄下的一個『特別行政區』。我方則認為『一個中國』應指1912年成立迄今之中華民國，其主權及於整個中國，但目前之治權，則僅及於台澎金馬。台灣固為中國之一部分，但大陸亦為中國之一部分。」

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對此，北京並未接受，只認定海基會在香港會談時提出的協議內容，作為口頭表述方案，以迴避書面簽署時有「中華民國年月日」的時間註記；並提出「在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的涵義」。不過，中華民國政府當時未接受北京提議，雙方最終擱置這項爭議討論。

已故海基會董事長辜振甫曾在2001年3月1日表示，1992年會談期間，兩岸兩會曾先後交換13個版本的表述方案，隨後並有口頭表述方案，陸方稱雙方已達成「兩岸均堅持一個中國原則」的共識，但台灣所理解的共識卻是「一個中國，各自以口頭表述」，隨後即擱置該項爭議。

九二共識所指內容　只曾口頭、未簽文件

他也在回憶錄中提到，陸方將香港會談結果以及後續發展，片面宣稱為「雙方以口頭聲明的方式確認『海峽兩岸均堅持一個中國的原則』，隨後進一步說『兩岸均堅持一個中國原則』是1992年兩岸兩會的共識」，這種說法與事實經過不符。

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從上述過程反映，兩岸曾以口頭方式提出過「九二共識」的內涵，但沒有就此簽訂過文書，這是民進黨一直拒認九二共識的藉由之一。

中共總書記習近平去年在「告台灣同胞書」40周年紀念大會提出「習五條」，並將「九二共識」內涵定義為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，提出研擬「一國兩制」台灣方案。

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對此，當時蔡英文表示，大陸當局所定義的九二共識就是一個中國、一國兩制，台灣絕對不會接受。兩岸爭拗，從未間斷。

責任編輯：伍樂

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