【兩會2020】全國政協會議工作報告全文　支持港區政協凝聚止暴制亂正能量（不斷更新）

▲ 全國政協會議下午北京召開 汪洋將發表工作報告

全國政協會議將於下午3時在北京人民大會堂開幕，全國政協主席汪洋將發表政協常委會工作報告，本文將會文字直播會議情況。

（15：04）全國政協會議開始，除台上首排人員，其他人戴口罩

（15：07）在疫情鬥爭中，一批醫務人員、乾部職工、社區工作者因公殉職，許多患者不幸罹難。對新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞表示深切哀悼默哀1分鐘

（15：09）報告會議的3項議程，並鼓掌通過

（15：10）汪洋發表工作報告

（15：11）2019年是新中國成立70周年，也是人民政協成立70周年。在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，政協全國委員會及其常務委員會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以慶祝新中國成立70周年和人民政協成立70周年為重點，緊緊圍繞統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，聚焦決勝全面建成小康社會、打好三大攻堅戰等任務，加強專門協商機構建設，認真履行各項職能，為黨和國家事業發展作出了新的貢獻。

（15：20）中共中央召開中央政協工作會議，這在黨的歷史、人民政協歷史上都是第一次。習近平總書記發表重要講話，高度評價人民政協70年的歷史貢獻，精闢論述新時代人民政協工作的使命任務、根本要求、著力重點，深刻揭示人民政協與國家治理體系的內在聯系，進一步科學回答了人民政協「是什麼」、「幹什麼」、「怎麼幹」等重大問題，為新時代人民政協事業發展指明瞭前進方向。

（15：21）在過去一年多的工作中，在近期抗擊新冠肺炎疫情鬥爭中，常委會認真落實中共中央新部署新要求，突出重點地抓了四項工作。

（15：23）一是認真學習貫徹中央政協工作會議精神。落實中共中央部署，認真做好中央政協工作會議籌備工作，將工作過程轉化為深入學習貫徹習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想的過程。把學習貫徹中央政協工作會議精神作為重大政治任務，組織各種方式的學習活動，召開理論研討會，面向各級政協開展專題宣講，結合學習貫徹中共十九屆四中全會精神，著力深化對堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的認識，深化對發揮人民政協專門協商機構作用的認識。對標會議要求，就落實會議文件需要承擔的65項任務，啟動10方面工作制度建設，為新時代加強和改進人民政協工作打好基礎。

（15：24）二是精心組織慶祝人民政協成立70周年系列活動。按照中共中央統一部署，組織委員做好慶祝新中國成立70周年相關工作，開展以“我和我們的政協”為主題的慶祝人民政協成立70周年系列活動。安排10期委員講堂特別節目講述中國共產黨領導的多黨合作故事，開展132批2149名委員參加的感悟初心使命專題參觀考察，評選表彰全國政協70年100件有影響力的重要提案，製作《初心和使命》等專題片，徵集史料出版《開天闢地——中華人民共和國國旗國歌國徽誕生》、《人民政協成立70周年紀事》等圖書，舉辦人民政協光輝歷程展等，回顧歷史成就，增強制度自信，激發奮進動力。

（15：26）三是推動雙向發力更加富有成效。認真落實習近平總書記重要指示批示精神，在建言資政和凝聚共識雙向發力上搭平臺、建機制。堅持寓思想政治引領於團結民主之中的談心談話等制度，全國政協黨組成員分別邀請黨外委員談心交流316人次。開展學習塞罕壩精神等11次黨外委員專題視察，召開10次重點關切問題情況通報會，舉辦16期委員講堂，組織26場重大專項工作委員宣講，舉辦2次全國政協機關公眾開放日活動。提升政協提案、大會發言、會議協商等建言質量，創設政協專報、每日社情、專題要情快報等載體，及時報送政協委員和各界人士反映的情況和意見建議。

（15：27）四是積極投身抗擊新冠肺炎疫情鬥爭。認真貫徹習近平總書記重要講話精神和中共中央決策部署，動員政協各級組織、各參加單位和廣大委員參與疫情防控鬥爭。發揮委員移動履職平臺、小範圍協商座談、提案辦理、反映社情民意信息等作用，就疫情防控、復工復產、穩定社會預期、加強依法治理等積極建言，報送情況反映、意見建議1300多條；舉辦3期《眾志成城、同心戰“疫”》委員講堂；圍繞奪取疫情防控和實現經濟社會發展目標雙勝利、完善相關體制機制、提高治理能力等，依托委員移動履職平臺開展專項問捲調查，委員參與率85.6%。奮戰在抗擊疫情一線的全國政協醫衛界委員等發出倡議書，廣大政協委員在各自崗位上，以實際行動展示了責任擔當。

（15：27）一年多来，常委会围绕中心、服务大局，认真履行职能，统筹推进各项工作。

（15：28）（一）加強創新理論學習，把牢正確政治方向。落實習近平新時代中國特色社會主義思想學習座談會制度，成立11個全國政協黨組成員牽頭的學習小組，按計劃、分專題開展45次學習研討。把學習習近平新時代中國特色社會主義思想，同學習中共黨史、新中國史和統一戰線歷史、人民政協歷史結合起來，同發揮視察調研、協商議政等活動的思想政治引領作用結合起來，切實增進對中國共產黨領導的政治優勢和中國特色社會主義制度優勢的理解和把握，鞏固共同思想政治基礎。

（15：28）（二）豐富協商形式，發揮專門協商機構作用。全年召開協商會議71次、開展視察考察調研97項。首次在全體會議期間舉行界別協商會議，對遠程協商會作出機制性安排，在委員移動履職平臺推出48個主題議政群，把協商從會場延伸到網上，拓展委員參與面、增強履職便利度，打造不受時空限制的協商平臺初見成效。

（15：29）（三）貫徹新發展理念，緊扣推動高質量發展議政建言。召開推動製造業高質量發展專題議政性常委會會議，提出加快結構調整、優化營商環境等建議，為建設製造強國提供參考。發揮政協人才優勢，召開專題協商會，組織近百名院士委員議創新，持續就基礎研究與創新驅動發展開展界別協商，助力國家中長期科技發展規劃研究編制。圍繞經濟發展和生態文明建設重要問題開展調研協商、民主監督，重要建議得到採納。

（15：29）（四）堅持人民政協為人民，致力增進群眾福祉和促進社會發展。對推進民族地區脫貧攻堅等開展協商調研，提出建立返貧監測預警和應急救助機制、推進鄉村振興、加強農產品質量安全追溯體系建設等重要建議，開展推進“四好農村路”建設遠程協商，推動相關文件出台。召開辦好人民滿意的教育專題議政性常委會會議，舉行農村基本公共文化服務建設專題協商會，有關方面專題研究採納議政成果。調研並協商就業、醫療、養老等涉及群眾切身利益問題。圍繞法治中國建設中的重要問題協商建言、開展監督性調研。

（15：31）（五）加強團結聯誼，廣泛凝心聚力。健全人民政協作為實行新型政黨制度重要政治形式和組織形式的機制。圍繞深化民族團結進步教育、以社會主義核心價值觀引領教義教規闡釋等，開展主題協商座談。支持港區全國政協委員積極發聲，凝聚止暴制亂、恢復秩序的正能量。宣傳“一國兩制”在澳門的成功實踐。指導舉辦第十五屆河洛文化研討會，參與舉辦第十一屆海峽論壇，就兩岸基層治理等交流溝通。加強同海外僑胞聯系。

（15：32）（六）深化對外友好交往，服務國家對外工作大局。積極開展高層互訪和多層級交流，宣介人民政協制度、新型政黨制度。組織對外開放重大舉措落實情況監督性調研。針對美國國會參議院、眾議院分別通過所謂涉港、涉疆等法案發表嚴正聲明，堅定維護國家核心利益。

（15：32）（七）注重提高質量，增強履職實效。主席會議成員領銜督辦重點提案，修訂重點提案遴選與督辦辦法，共收到提案5488件，立案4089件。實施提高協商議政質量的意見和質量評價辦法，修訂加強和改進調查研究工作的意見。提高政協工作信息化水平。

（15：33）（八）以黨的建設為引領，加強政協自身建設。按照中共中央統一部署，在全國政協黨組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。加強對機關黨組和專門委員會分黨組的領導，完善中共黨員常委履職點評等制度。健全委員履職檔案、常委提交履職報告制度。召開專門委員會工作會議，制定關於加強改進專門委員會工作和制度建設的意見。以建設模範機關為目標，激勵機關乾部擔當作為，打造過硬的乾部隊伍。建立整治形式主義為基層減負專項工作機制，開展機關內部巡視。支持派駐政協機關紀檢監察組履行監督責任。

（15：34）各位委員，一年多來的工作成績，是以習近平同志為核心的中共中央堅強領導的結果，是各級黨委、政府和社會各界大力支持的結果，是人民政協各參加單位、各級組織和廣大委員團結奮鬥的結果。我代表全國政協常委會表示衷心的感謝！

（15：35）同時，我們也清醒看到了工作中的不足：對人民政協在國家治理體系中重要作用的認識和把握需要進一步深化，專門協商機構工作制度機制需要進一步完善，凝聚共識方式方法需要進一步探索，調查研究等工作質量需要進一步提高。必須堅持問題導向，在今後的工作中認真研究解決。

（15：36）二、2020年：同心奔小康 奮進新時代

（15：36）2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年。人民政協工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中共十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹中央政協工作會議精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持发揚民主和增進團結相互貫通、建言資政和凝聚共識雙向发力，发揮專門協商機構作用，廣泛團結動員參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士，緊扣統籌推進常態化疫情防控和經濟社會发展工作履職盡責、凝心聚力，為確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務、全面建成小康社會作出貢獻。

（15：36）（一）強化思想理論武裝。堅持習近平新時代中國特色社會主義思想學習小組的學習制度，綜合運用常委會會議集體學習、主席會議成員務虛會、專題研討班等形式，深入學習貫徹中共十九屆四中全會和中央政協工作會議精神，召開貫徹落實中央政協工作會議精神經驗交流會。組織以抗擊疫情為主題、以自我教育自我提高為主旨的專題視察，進一步凝聚勇於攻堅克難的意志和力量。

（15：37）（二）緊扣全面建成小康社會目標任務履職盡責。開好“高質量打贏脫貧攻堅戰，建立解決相對貧困長效機制”專題議政性常委會會議。就制定國民經濟和社會发展“十四五”規劃議政建言。進行推進粵港澳大灣區創新合作、實施鄉村振興戰略中的文化建設問題的專題協商。就做好“六穩”工作、落實“六保”任務等調研建言，為黨和政府決策提供參考。

（15：39）（三）做好大團結大聯合工作。為民主黨派、無黨派人士在人民政協更好发揮作用創造條件。召開少數民族界、宗教界主題協商座談會，就民族地區旅遊業发展、宗教人才培養等調研。緊緊圍繞推動“一國兩制”行穩致遠，強化港澳委員政治責任和使命擔當，堅定支持完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制。深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往。就僑務工作等調研考察。

（15：39）（四）改進人民政協對外交往。按照國家外交工作總體部署，深化同外國相關機構、政治組織、媒體智庫和各界人士的交流。召開講好中國人權事業故事雙周協商座談會。支持中國經濟社會理事會和中國宗教界和平委員會參與有關國際活動。

（15：40）（五）深化人民政協理論研究。圍繞中共十九屆四中全會和中央政協工作會議關於人民政協工作的重要論斷和部署安排，加強對人民政協制度優勢作用、人民政協與國家治理體系、專門協商機構運行機理等問題的理論研究和闡釋。發揮中國人民政協理論研究會作用，努力形成高質量研究成果，為新時代人民政協事業发展提供理論支持。

（15：41）（六）完善人民政協工作制度。堅持黨對人民政協領導的制度，完善中共中央重大決策部署和習近平總書記重要指示批示貫徹落實的督查機制。制定加強和改進凝聚共識工作的意見、強化政協委員責任擔當的意見，健全发揮新型政黨制度優勢的機制，通過完善提案、大會发言等制度，對各民主黨派以本黨派名義在政協发表意見、提出建議、開展協商作出機制性安排。完善專門委員會工作制度。完善政協系統聯系指導工作制度。加強政協機關建設和幹部隊伍建設，努力建設讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模範機關。

（15：42）三、固本強基：開創新時代人民政協工作新局面

（15：43）習近平總書記在中央政協工作會議上的重要講話和《中共中央關於新時代加強和改進人民政協工作的意見》，部署了當前和今後一個時期人民政協的重點工作。我們必須繼續抓好貫徹落實，注重固本強基，把人民政協制度堅持好、把人民政協事業发展好。

（15：43）（一）毫不動搖堅持中國共產黨對人民政協工作的全面領導。接受和擁護中國共產黨的領導，是人民政協成立時各黨派團體和各族各界人士的共識，也是政協章程規定的根本政治原則。當今世界正經歷百年未有之大變局，我國正處於實現中華民族偉大覆興關鍵時期。中共十八大以來的實踐充分證明，只有毫不動搖堅持黨的領導，堅定維護以習近平同志為核心的中共中央權威和集中統一領導，我們才能不斷攻堅克難，實現民族覆興的偉大夢想。在人民政協堅持黨的領導是具體的，必須落實到強化理論武裝、開展履職活動、推進團結合作、健全制度機制、加強隊伍建設等各個方面，體現到人民政協事業发展全過程各環節。要通過制度運行、民主程序和有效工作，努力把黨的主張轉化為社會各界廣泛共識和自覺行動，使人民政協更好成為堅持和加強黨對各項工作領導的重要陣地。

（15：44）（二）有序有效推進專門協商機構制度建設。專門協商機構綜合承載政協性質定位，在協商中促進廣泛團結、推進多黨合作、實踐人民民主，充分體現了我國社會主義民主有事好商量、眾人的事情由眾人商量的特點和優勢。要沿著正確方向推進專門協商機構制度建設，以健全有效的制度，保障這一特點和優勢的发揮。要堅持性質定位，明確政協不是權力機關、不是立法機構，而是具有中國特色的、體現“我有你沒有、我能你不能”政治優勢的政治組織和民主形式；要強化協商功能，明確政協作為組織和承擔協商任務的機構，不是協商主體，而是发揚民主、參與國是、團結合作的重要平台，不是“和”政協協商，而是“在”政協協商；要把握豐富內涵，明確政協協商還包括政協內部各界別委員之間的協商，推動政協協商廣泛多層制度化发展。要按照構建黨和國家機構職能體系要求，進一步明確專門協商機構職能責任，把協商民主貫穿履行職能全過程，建立健全協商工作規則，推動完善協商於決策之前和決策實施之中的落實機制，探索政協協商制度化實踐的新經驗新做法，以協商有效凝心、以凝心實現聚力，更好把人民政協制度優勢轉化為國家治理效能。

（15：47）（三）深入做好凝聚共識工作。要樹立正確履職觀，深刻認識建言資政是履職成果、凝聚共識也是履職成果，甚至是更重要的成果。把凝聚共識融入視察考察、調查研究、協商議政等各項活動中，在建言成果、思想收獲上一體設計、一體落實。要尋求最大公約數，正確處理一致性和多樣性的關系，堅持大團結不搞“清一色”、堅持大聯合不搞“單打一”。在愛國主義、社會主義旗幟下，把共同目標作為奮鬥動力源和方向標，求同存異、聚同化異，致力凝聚海內外中華兒女實現中華民族偉大覆興中國夢的最大政治共識。凝聚共識不是無區別的強求一律，而是有方向的啟发引領；不是單向度的灌輸說教，而是互動式的協商討論；不是表面的附和敷衍，而是內心的深刻認同；不是快餐式的立竿見影，而是長期性的潤物無聲。要不斷通過加強學習明共識、協商交流聚共識、團結—批評—團結增共識。要增強工作實效性，針對難點、熱點、焦點問題和特定群體利益訴求，適應互聯網发展對人們思想觀念的影響，有的放矢地做好宣傳政策、理順情緒、增進團結的工作，推動人民政協成為在共同思想政治基礎上化解矛盾和凝聚共識的重要渠道，為中國共產黨領導人民有效治理國家厚植政治和社會基礎。

（15：48）（四）強化委員責任擔當。政協委員是界別群眾的代表、政協工作的主體，影響大、榮譽高、責任重，一言一行廣受關注，擔當盡責義不容辭。要強化責任肯擔當，堅持為國履職、為民盡責，無論是在人民政協還是在本職崗位，都應珍惜榮譽、知責思進，不存旁觀之心、不為消極之舉、不圖名利之得，自覺投身凝心聚力、決策咨詢、協商民主、國家治理第一線，成為民族覆興的正能量。要提高能力善擔當，適應推進國家治理體系和治理能力現代化要求，加強理論學習，開展讀書活動，建設“書香政協”，促進增強政治把握能力、調查研究能力、聯系群眾能力、合作共事能力，做到懂政協、會協商、善議政，守紀律、講規矩、重品行，把維護、遵守人民政協制度落實到積極、有效參與政協各項工作中。要模範帶頭真擔當，敢字當頭、幹字為先，充分認識政協是政治組織，做到政治立場不含糊、政治原則不動搖，關鍵時刻靠得住、站得出、敢發聲，以立場堅定、模範履職的實際行動踐行責任委員的要求，影響帶動所聯系的界別群眾一道前行、共同進步。

（15：50）各位委員！站在“兩個一百年”奮鬥目標歷史交匯點上，人民政協使命光榮、責任重大。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，奮力開創新時代人民政協事業新局面，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大覆興的中國夢，作出新的更大貢獻！