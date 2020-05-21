【兩會2020】全國政協會議文字直播　工作報告稱支持港區人大撐止暴制亂（不斷更新）

▲ 全國政協會議下午北京召開 汪洋將發表工作報告

全國政協會議將於下午3時在北京人民大會堂開幕，全國政協主席汪洋將發表政協常委會工作報告，本文將會文字直播會議情況。

（15：04）全國政協會議開始，除台上首排人員，其他人戴口罩

（15：07）在疫情鬥爭中，一批醫務人員、乾部職工、社區工作者因公殉職，許多患者不幸罹難。對新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞表示深切哀悼默哀1分鐘

（15：09）報告會議的3項議程，並鼓掌通過

（15：10）汪洋發表工作報告

（15：11）2019年是新中國成立70周年，也是人民政協成立70周年。在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，政協全國委員會及其常務委員會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以慶祝新中國成立70周年和人民政協成立70周年為重點，緊緊圍繞統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，聚焦決勝全面建成小康社會、打好三大攻堅戰等任務，加強專門協商機構建設，認真履行各項職能，為黨和國家事業發展作出了新的貢獻。

（15：20）中共中央召開中央政協工作會議，這在黨的歷史、人民政協歷史上都是第一次。習近平總書記發表重要講話，高度評價人民政協70年的歷史貢獻，精闢論述新時代人民政協工作的使命任務、根本要求、著力重點，深刻揭示人民政協與國家治理體系的內在聯系，進一步科學回答了人民政協「是什麼」、「幹什麼」、「怎麼幹」等重大問題，為新時代人民政協事業發展指明瞭前進方向。

（15：21）在過去一年多的工作中，在近期抗擊新冠肺炎疫情鬥爭中，常委會認真落實中共中央新部署新要求，突出重點地抓了四項工作。

（15：23）一是認真學習貫徹中央政協工作會議精神。落實中共中央部署，認真做好中央政協工作會議籌備工作，將工作過程轉化為深入學習貫徹習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想的過程。把學習貫徹中央政協工作會議精神作為重大政治任務，組織各種方式的學習活動，召開理論研討會，面向各級政協開展專題宣講，結合學習貫徹中共十九屆四中全會精神，著力深化對堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的認識，深化對發揮人民政協專門協商機構作用的認識。對標會議要求，就落實會議文件需要承擔的65項任務，啟動10方面工作制度建設，為新時代加強和改進人民政協工作打好基礎。

（15：24）二是精心組織慶祝人民政協成立70周年系列活動。按照中共中央統一部署，組織委員做好慶祝新中國成立70周年相關工作，開展以“我和我們的政協”為主題的慶祝人民政協成立70周年系列活動。安排10期委員講堂特別節目講述中國共產黨領導的多黨合作故事，開展132批2149名委員參加的感悟初心使命專題參觀考察，評選表彰全國政協70年100件有影響力的重要提案，製作《初心和使命》等專題片，徵集史料出版《開天闢地——中華人民共和國國旗國歌國徽誕生》、《人民政協成立70周年紀事》等圖書，舉辦人民政協光輝歷程展等，回顧歷史成就，增強制度自信，激發奮進動力。

（15：26）三是推動雙向發力更加富有成效。認真落實習近平總書記重要指示批示精神，在建言資政和凝聚共識雙向發力上搭平臺、建機制。堅持寓思想政治引領於團結民主之中的談心談話等制度，全國政協黨組成員分別邀請黨外委員談心交流316人次。開展學習塞罕壩精神等11次黨外委員專題視察，召開10次重點關切問題情況通報會，舉辦16期委員講堂，組織26場重大專項工作委員宣講，舉辦2次全國政協機關公眾開放日活動。提升政協提案、大會發言、會議協商等建言質量，創設政協專報、每日社情、專題要情快報等載體，及時報送政協委員和各界人士反映的情況和意見建議。

（15：27）四是積極投身抗擊新冠肺炎疫情鬥爭。認真貫徹習近平總書記重要講話精神和中共中央決策部署，動員政協各級組織、各參加單位和廣大委員參與疫情防控鬥爭。發揮委員移動履職平臺、小範圍協商座談、提案辦理、反映社情民意信息等作用，就疫情防控、復工復產、穩定社會預期、加強依法治理等積極建言，報送情況反映、意見建議1300多條；舉辦3期《眾志成城、同心戰“疫”》委員講堂；圍繞奪取疫情防控和實現經濟社會發展目標雙勝利、完善相關體制機制、提高治理能力等，依托委員移動履職平臺開展專項問捲調查，委員參與率85.6%。奮戰在抗擊疫情一線的全國政協醫衛界委員等發出倡議書，廣大政協委員在各自崗位上，以實際行動展示了責任擔當。

（15：27）一年多来，常委会围绕中心、服务大局，认真履行职能，统筹推进各项工作。

（15：28）（一）加強創新理論學習，把牢正確政治方向。落實習近平新時代中國特色社會主義思想學習座談會制度，成立11個全國政協黨組成員牽頭的學習小組，按計劃、分專題開展45次學習研討。把學習習近平新時代中國特色社會主義思想，同學習中共黨史、新中國史和統一戰線歷史、人民政協歷史結合起來，同發揮視察調研、協商議政等活動的思想政治引領作用結合起來，切實增進對中國共產黨領導的政治優勢和中國特色社會主義制度優勢的理解和把握，鞏固共同思想政治基礎。

（15：28）（二）豐富協商形式，發揮專門協商機構作用。全年召開協商會議71次、開展視察考察調研97項。首次在全體會議期間舉行界別協商會議，對遠程協商會作出機制性安排，在委員移動履職平臺推出48個主題議政群，把協商從會場延伸到網上，拓展委員參與面、增強履職便利度，打造不受時空限制的協商平臺初見成效。

（15：29）（三）貫徹新發展理念，緊扣推動高質量發展議政建言。召開推動製造業高質量發展專題議政性常委會會議，提出加快結構調整、優化營商環境等建議，為建設製造強國提供參考。發揮政協人才優勢，召開專題協商會，組織近百名院士委員議創新，持續就基礎研究與創新驅動發展開展界別協商，助力國家中長期科技發展規劃研究編制。圍繞經濟發展和生態文明建設重要問題開展調研協商、民主監督，重要建議得到採納。

（15：29）（四）堅持人民政協為人民，致力增進群眾福祉和促進社會發展。對推進民族地區脫貧攻堅等開展協商調研，提出建立返貧監測預警和應急救助機制、推進鄉村振興、加強農產品質量安全追溯體系建設等重要建議，開展推進“四好農村路”建設遠程協商，推動相關文件出台。召開辦好人民滿意的教育專題議政性常委會會議，舉行農村基本公共文化服務建設專題協商會，有關方面專題研究採納議政成果。調研並協商就業、醫療、養老等涉及群眾切身利益問題。圍繞法治中國建設中的重要問題協商建言、開展監督性調研。

（15：31）（五）加強團結聯誼，廣泛凝心聚力。健全人民政協作為實行新型政黨制度重要政治形式和組織形式的機制。圍繞深化民族團結進步教育、以社會主義核心價值觀引領教義教規闡釋等，開展主題協商座談。支持港區全國政協委員積極發聲，凝聚止暴制亂、恢復秩序的正能量。宣傳“一國兩制”在澳門的成功實踐。指導舉辦第十五屆河洛文化研討會，參與舉辦第十一屆海峽論壇，就兩岸基層治理等交流溝通。加強同海外僑胞聯系。

（15：32）（六）深化對外友好交往，服務國家對外工作大局。積極開展高層互訪和多層級交流，宣介人民政協制度、新型政黨制度。組織對外開放重大舉措落實情況監督性調研。針對美國國會參議院、眾議院分別通過所謂涉港、涉疆等法案發表嚴正聲明，堅定維護國家核心利益。

（15：32）（七）注重提高質量，增強履職實效。主席會議成員領銜督辦重點提案，修訂重點提案遴選與督辦辦法，共收到提案5488件，立案4089件。實施提高協商議政質量的意見和質量評價辦法，修訂加強和改進調查研究工作的意見。提高政協工作信息化水平。

（15：33）（八）以黨的建設為引領，加強政協自身建設。按照中共中央統一部署，在全國政協黨組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。加強對機關黨組和專門委員會分黨組的領導，完善中共黨員常委履職點評等制度。健全委員履職檔案、常委提交履職報告制度。召開專門委員會工作會議，制定關於加強改進專門委員會工作和制度建設的意見。以建設模範機關為目標，激勵機關乾部擔當作為，打造過硬的乾部隊伍。建立整治形式主義為基層減負專項工作機制，開展機關內部巡視。支持派駐政協機關紀檢監察組履行監督責任。

（15：34）各位委員，一年多來的工作成績，是以習近平同志為核心的中共中央堅強領導的結果，是各級黨委、政府和社會各界大力支持的結果，是人民政協各參加單位、各級組織和廣大委員團結奮鬥的結果。我代表全國政協常委會表示衷心的感謝！

（15：35）同時，我們也清醒看到了工作中的不足：對人民政協在國家治理體系中重要作用的認識和把握需要進一步深化，專門協商機構工作制度機制需要進一步完善，凝聚共識方式方法需要進一步探索，調查研究等工作質量需要進一步提高。必須堅持問題導向，在今後的工作中認真研究解決。

（15：36）二、2020年：同心奔小康 奮進新時代

（15：36）2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年。人民政協工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中共十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹中央政協工作會議精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持发揚民主和增進團結相互貫通、建言資政和凝聚共識雙向发力，发揮專門協商機構作用，廣泛團結動員參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士，緊扣統籌推進常態化疫情防控和經濟社會发展工作履職盡責、凝心聚力，為確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務、全面建成小康社會作出貢獻。

（15：36）（一）強化思想理論武裝。堅持習近平新時代中國特色社會主義思想學習小組的學習制度，綜合運用常委會會議集體學習、主席會議成員務虛會、專題研討班等形式，深入學習貫徹中共十九屆四中全會和中央政協工作會議精神，召開貫徹落實中央政協工作會議精神經驗交流會。組織以抗擊疫情為主題、以自我教育自我提高為主旨的專題視察，進一步凝聚勇於攻堅克難的意志和力量。

（15：37）（二）緊扣全面建成小康社會目標任務履職盡責。開好“高質量打贏脫貧攻堅戰，建立解決相對貧困長效機制”專題議政性常委會會議。就制定國民經濟和社會发展“十四五”規劃議政建言。進行推進粵港澳大灣區創新合作、實施鄉村振興戰略中的文化建設問題的專題協商。就做好“六穩”工作、落實“六保”任務等調研建言，為黨和政府決策提供參考。