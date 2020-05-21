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回應中國「戰狼」外交評論 駐意大使：「功夫熊貓」更貼切

國情動向 14:59 2020/05/21

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新冠肺炎疫情爆發後，中國「外交官員進一步展現強硬風格，引發交鋒不斷，所謂「戰狼」外交愈來愈受關注。中國駐意大利大使李軍華受訪時稱，部分國家政借疫情抹黑中國，外交部當然要「還原事實、講明道理」，相信任何國家的外交部都會有同樣反應，他不認為「戰狼」是合適標籤，「功夫熊貓」比喻可能更貼切。

李軍華當地時間周三（5月20日）接受意媒《晚郵報》採訪時表示，中國人的基因是崇尚以和為貴，講求「人敬一尺，我還一丈」，故中國外交始終倡導相互尊重、平等相待、合作共贏。

他稱，遺憾的是一些國家少數政客、團體對中國抱有偏見和敵意，近來更是藉助疫情反復對華造謠抹黑，極盡污名化之能事。他指出，中國人民為防控疫情作出的巨大犧牲，又向多國出口防疫物資，為國際抗疫作出重要貢獻，「請問這些造謠抹黑，對中國公平嗎？道德嗎？」

稱部分國家抹黑中國 要還原事實講道理

李軍華表示，中國外交官當然要把真相介紹給駐在國民眾和媒體，還原事實、講明道理，這既是為中國捍衛公平正義，也是為各方維護國際道義，又相信任何國家的外交官面臨同樣情況，都會作出同樣反應。

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最近Twitter成為中國外交官的一個主要戰場，早前外交部發言人趙立堅在Twitter發文稱，可能是美軍將新型冠狀病毒帶到中國武漢，更引發外交風波。中國駐外大使館也有惹火言論，中國駐法大使館早前發文，指控法國「養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死」。法國外長召見中國駐法大使盧沙野表達不滿。

英國廣播公司（BBC）中文網引述復旦大學吳心伯教授認為，中國目前的「戰狼」外交是對以美國為首的西方「曲解和污名化中國的反擊」。紐約城市大學政治學教授夏明則認為，這意味著中國外交陷入被動，因此「反守為攻」。

《紐約時報》報道，美國加州大學聖地亞哥分校教授、美國亞太事務前副助理國務卿謝淑麗（Susan Shirk）認為，北京鼓勵中國外交官表現得好鬥，但從長遠來看，這正在播下不信任的種子，並且將損害中國的自身利益。

責任編輯：伍樂

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