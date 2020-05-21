【中美金融戰】美參院最新審計法案  最壞結果中概股全退市

美國參議院通過一項《外國公司問責法案》，如果在美國上市的外國公司，連續三年無遵守美國上市公司會計監督委員會的審計，這些公司將被禁止在美上市。法案雖然無指明是針對中國公司，但議員已聲言就是要加強限制中概股。

這是白宮阻止公務員退休金投資中國股票的計畫後，新一波的金融戰，如果法案在眾院通過後經特朗普簽署，法案即成立，最壞的結果是，中概股在三年內全退出美國股市。對金融市場影響之大不言而喻。

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法案的重點是，如果上市公司僱用了非美國監管的會計公司，導至美國審查機構無法審計其財務報告，法規要求這家公司證明其不歸外國政府所有或控制。

一個關鍵點是，據上市公司會計監督委員會（PCAOB）的規定，從2020年之後，在PCAOB無法實施審計檢查的區域，位於該區域的會計公司不得在PCAOB取得註冊資格，也就不得強迫向美國上市的公司提供鑑證業務。上市公司會計監督委員會PCAOB是一個非營利機構，負責監督所有希望在公開市場上籌集資金的美國公司的審計工作。

同時，在瑞幸咖啡事件中，PCAOB承認缺乏對在中國大陸和香港註冊的PCAOB審計事務所的檢查能力。換言之，在美上市的中概公司如果不想被摘牌，就不能聘請中國的會計師（包括「四大」會計師行的中國成員行和中國香港成員行，中概股美國上市的主力審計師）。

針對這個法案，解決方法之一是，中概股聘請PCAOB認可的會計師行進行審計，但不能用內地及香港的會計師。問題是，外國的會計師行到中國審查上市公司業務，十分困難，也不一定肯冒險。

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解決方法之二，是中國開放給PCAOB檢查在內部的會計事務行。如果三年之內中國政府還是不同意PCAOB可以對審計師進行常規檢查，那麼基本上所有中概股都必須退市。

在目前氣氛下，法案通過的可能性甚高。美國對中國展開金融戰，在針鋒相對之下，這個困局很難解，如果中概股大部分退市，會嚴重影響在美國上市的中國公司的利益，也影響美國投資者的利益。

本報記者：鄧中建

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