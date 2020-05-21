【兩會2020】汪洋發表政協報告　支持港區委員凝聚止暴制亂

全國政協會議今天（21日）下午在北京人民大會堂開幕，全國政協主席汪洋發表政協常委會工作報告。

汪洋在總結去年工作時，提及與香港有關的工作。他表示，去年政協會議支持港區全國政協委員，積極發聲，凝聚止暴制亂，回復秩序的正能量，並宣傳「一國兩制」在澳門的成功實踐，又舉辦交流論壇，讓兩岸基層加強溝通。

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他又說，政協發揮深化對外友好交往，及服務國家對外的工作。針對美國參眾議院分別通有關涉港、涉疆等法案，發表嚴正聲明，維護國家核心利益。

汪洋又表示，在新型肺炎的疫情下，政協積極投身抗擊疫情的鬥爭，動員政協各級組織、單位和廣大委員參與疫情防控鬥爭，並發揮移動履職平台、小範圍協商座談，反映社情民意資訊，就疫情防控、復工復產、穩定社會預期、加強依法治理等積極建言，又讚揚在抗擊疫情一線的全國政協醫衛界委員，以實際行動展示了責任擔當。

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另外，大會亦表示，與會的政協委員需要通過多項會議議程，除聽取和審議政協全國委員會常委會工作報告外，亦要補選政協第十三屆全國委員會秘書長。

責任編輯：鄧國強