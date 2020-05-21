滬專家：內地疫情處於「無症狀患者消化期」 須繼續對疫情有敬畏之心

內地新冠肺炎近日傳出零星本地確診個案，周三（20日）新增2宗確診，分別為上海的1宗本地確診，以及廣東的1宗境外輸入病例。上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏認為，內地目前處於無症狀患者的消化期，民眾要有心理準備，各地日後有很大的可能會出現偶然散發確診病例。

稱偶發確診病例很正常 「發現比不發現好」

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在微博發文稱，目前國際上仍處於疫情發展中期，中國處於疫情後期。有症狀的患者已經得到充分的隔離救治，但是仍會有少量無症狀患者。

目前屬於無症狀患者的消化期，發現比不發現好。

張文宏指出，日前上海通報兩名患者來滬時均沒有症狀，而後相繼被確診。在疫情新常態下，此後各地將有機會逐漸出現偶然散發確診病例，應該做好這樣的心理準備。

▲ 上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏認為，內地目前處於無症狀患者的消化期，民眾要有心理準備，各地日後有很大的可能會出現偶然散發確診病例。

張文宏又提醒民眾要繼續對疫情有敬畏之心，應該要適應勤洗手、在相當長的時期內保持適當的社交隔離（大量人群聚集時佩戴口罩等）等措施。

自疫情爆發以來，張文宏針對新冠肺炎疫情防控、民眾防護等問題曝出不少金句，繼早前提倡早餐不吃粥被批「祟洋媚外」，近日他在一場直播中建議「天熱的時候可以開冷氣戴口罩」，也成為熱搜第一。

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責任編輯：孫民

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