【新冠肺炎】駐法使館發漫畫 諷美政客工作是對中國潑髒水

美國持續就病毒源頭問題與中國針鋒相對，除外交部多次強調，探究病毒起源應由科學家來完成之外，中國駐法國大使館還在推特發布漫畫，諷刺在醫生緊張抗疫的同時，看似美國政客的人卻不停向醫生潑髒水，並配文稱「每個人都有自己的工作」。在其他漫畫中，還直指特朗普污衊中國。

中國駐法國使館19日在推特連發3則漫畫，其中一則有四個角色，角色之間有個閉環：一位神似美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）的角色專注于向一名東亞面孔的醫生噴髒水，而此時醫生正用抗擊病毒，病毒正在攻擊看起來是西方面孔的老人，老人坐在輪椅上，無助地向噴髒水者招手呼救，然而未被理睬。

該則漫畫還配文稱「Chacun a son boulot.（每個人都有自己的工作）」。似乎在諷刺美國政府不去救助深陷疫情威脅的民眾，而只顧向做實事的醫護潑髒水。

在另一則漫畫中，角色則更加清晰。畫面左上角有標註為美國老年市民的角色正被病毒腳踩在地毆打，老人向前方著西裝的人呼救，而此人卻忙於從「指責中國」的彈藥箱中持續拿出子彈並發動攻擊。對老人的呼救，他頭也沒回，說「對不起，沒空！」。

此則漫畫配文稱「Pas de temps pour sauver, tout le temps pour blâmer.（沒多餘時間，所有時間都應該用來指責）」。

此外，使館還發了一條明顯諷刺美國總統特朗普的漫畫。在題為「Covid-19: Where am I from? （新冠病毒：我來自哪裡）」的漫畫中，代表醫護人員、世衛專家、科學家的三個小人對病毒來源一籌莫展，隨後，穿著美國星條旗背心，長相神似特朗普的小人迅速說：「我知道！」，並不斷說著：「中國、中國、中國、中國、中國......」

此舉令醫護人員、世衛專家、科學家充滿疑惑，而一直以背影示人的「新冠病毒」也回過了頭，面露笑容地說「Excuse me?」似乎對此無語。

責任編輯：費風

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