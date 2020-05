【新冠肺炎】駐法使館發漫畫 諷美政客工作是對中國潑髒水

美國持續就病毒源頭問題與中國針鋒相對,除外交部多次強調,探究病毒起源應由科學家來完成之外,中國駐法國大使館還在推特發布漫畫,諷刺在醫生緊張抗疫的同時,看似美國政客的人卻不停向醫生潑髒水,並配文稱「每個人都有自己的工作」。在其他漫畫中,還直指特朗普污衊中國。

中國駐法國使館19日在推特連發3則漫畫,其中一則有四個角色,角色之間有個閉環:一位神似美國國務卿蓬佩奧(Mike Pempeo)的角色專注于向一名東亞面孔的醫生噴髒水,而此時醫生正用抗擊病毒,病毒正在攻擊看起來是西方面孔的老人,老人坐在輪椅上,無助地向噴髒水者招手呼救,然而未被理睬。

該則漫畫還配文稱「Chacun a son boulot.(每個人都有自己的工作)」。似乎在諷刺美國政府不去救助深陷疫情威脅的民眾,而只顧向做實事的醫護潑髒水。

在另一則漫畫中,角色則更加清晰。畫面左上角有標註為美國老年市民的角色正被病毒腳踩在地毆打,老人向前方著西裝的人呼救,而此人卻忙於從「指責中國」的彈藥箱中持續拿出子彈並發動攻擊。對老人的呼救,他頭也沒回,說「對不起,沒空!」。

此則漫畫配文稱「Pas de temps pour sauver, tout le temps pour blâmer.(沒多餘時間,所有時間都應該用來指責)」。

此外,使館還發了一條明顯諷刺美國總統特朗普的漫畫。在題為「Covid-19: Where am I from? (新冠病毒:我來自哪裡)」的漫畫中,代表醫護人員、世衛專家、科學家的三個小人對病毒來源一籌莫展,隨後,穿著美國星條旗背心,長相神似特朗普的小人迅速說:「我知道!」,並不斷說著:「中國、中國、中國、中國、中國......」

此舉令醫護人員、世衛專家、科學家充滿疑惑,而一直以背影示人的「新冠病毒」也回過了頭,面露笑容地說「Excuse me?」似乎對此無語。

