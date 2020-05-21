【中美金融戰】百度李彥宏：不擔心美政府打壓 研討在香港等地二次上市（更新版）

全國政協十三屆三次會議今日（5月21日）開幕，全國政協委員、百度（美：BIDU）董事長李彥宏向內地傳媒表示，關注美國收緊對中概股公司的管制，內部研討在香港等地的二次上市。

（*更新路透社消息）

路透社晚間引述3位消息人士稱，在中美投資緊張局勢加劇的情況下，中國搜索引擎巨頭百度正在考慮從美國納斯達克退市，並轉向鄰近的交易所上市，以提高其估值。消息人士說，討論尚處於初期階段，隨時可能更改。百度回應「相關說法是謠言」。

美國參議院周三（20日）通過一項法案，要求海外公司遵循美國的審計和其他財務法規標凖，並要求上市公司披露其是否由外國政府擁有或控制。有關法案適用所有外國公司，但被視為主要針對中國，可能令當地上市的中國公司退市。

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《中國日報》報道，李彥宏表示，很關注美國從政府層面在不斷收緊對中概股公司的管制，內部不斷研討有哪些可以做的事，包括在香港等地的二次上市。

李彥宏又稱，作為在美國納斯達克上市的中國公司，百度不擔心美國政府的打壓。公司判斷是，如果是一個好的公司，上市的選擇地是非常多的，「並不局限在美國」，因此沒有那麼擔心美國政府的打壓，會對公司業務產生不可挽回的影響。

責任編輯：林佩怡

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