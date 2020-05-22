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「北方盟友」表現反常 北京須防「腹背受敵」

國情動向 18:05 2020/05/22

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中美因疫情擴散責任針鋒相對、惡語相向。用前白宮中國事務主任何瑞恩的話說，中美關係正脫離競爭，進入對抗狀態。在中國與美國為首的西方國家關係處於緊張時，與中方有着「戰略協作夥伴關係」、並被西方排斥的俄羅斯，一直被北京視為「準盟友」。中俄相互依靠，抱團取暖。

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