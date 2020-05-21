「北方盟友」表現反常 北京須防「腹背受敵」（訂戶專享） 國情動向 19:09 2020/05/21 分享： 中美因疫情擴散責任針鋒相對、惡語相向。用前白宮中國事務主任何瑞恩的話說，中美關係正脫離競爭，進入對抗狀態。在中國與美國為首的西方國家關係處於緊張時，與中方有着「戰略協作夥伴關係」、並被西方排斥的俄羅斯，一直被北京視為「準盟友」。中俄相互依靠，抱團取暖。 ... 相關文章 【中美角力】特朗普與普京似欲泯恩仇 中國恐成輸家？ 2020/05/07 【中美角力】特朗普與普京似欲泯恩仇 中國恐成輸家？ 【中美貿易戰】習欲聯手普京抗美 俄是中國「真兄弟」嗎？ 2019/06/10 【中美貿易戰】習欲聯手普京抗美 俄是中國「真兄弟」嗎？ 【中美角力】特朗普：可徹底切斷中美關係 目前不想與習對話 2020/05/15 【中美角力】特朗普：可徹底切斷中美關係 目前不想與習對話 【去中國化】《環球時報》不信能完全切斷中美關係 兩國真能「脫鈎」？ 2020/05/15 【去中國化】《環球時報》不信能完全切斷中美關係 兩國真能「脫鈎」？ 【中美角力】特朗普稱可切斷中美關係 京：保持中美關係穩定發展符利益 2020/05/15 【中美角力】特朗普稱可切斷中美關係 京：保持中美關係穩定發展符利益 中俄關係 美俄關係 中美關係 習近平 普京 特朗普 政治 疫情 地緣政治 外交 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入