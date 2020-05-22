【港版國安法】蓬佩奧5談香港暗藏刀鋒 中美港關係山雨欲來

▲ 【中美．國安法】蓬佩奧5談香港暗藏刀鋒 中美港局勢山雨欲來

中美關係山雨欲來，香港恐難獨善其身。美國國務卿蓬佩奧過去20多天裡，曾5評論香港局勢，觸及人權自由敏感議題，密度之高絕不尋常。美國顯然已緊盯香港，欲把香港作為新一波中美角力的棋子。香港局勢更添風險，風浪恐怕最快本月到臨。

根據香港時間計算，蓬佩奧（Mike Pompeo）這5次評論香港政治社會狀況，分別是：

4月23日，中方利用世界對疫情關注，侵蝕香港的自治權。

4月30日，反對香港23條立法，稱這影響美國利益。

5月06日，延遲向提交《香港人權與民主法案》年度報告，觀察香港局勢。

5月18日，注意到中方威脅干涉美國記者在香港的工作，不利香港自治。

5月20日，近日事件令美國政府更難確定香港能否維持高度自治。

對外代表美國政府的蓬佩奧在20多天、不足一個月內連環談論香港局勢，且毫不修飾言詞批評香港人權自由狀況，過去並不多見。

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事實上，隨着美國《香港人權與民主法案》去年底實施、中美首階段貿易協議簽署，美方一度對香港議題輕輕放下，高層官員不談論，也再沒有針對香港的實際舉動；但美方如今卻在香港問題重燃戰意，美方背後究竟有何意圖？

美方欲以香港作棋子 與中國角力

一切要從新冠肺炎疫情挫損中美關係有關。中美就疫情源頭、誰引爆全球大瘟疫固然爭論不休，美方亦深憂中國因經濟環境轉變，減少採購美國商品；美方因此近期循不同渠道，敦促中方遵守今年一月簽署的中美貿易協議，購買天量的美國農產品等商品。

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可以說一場疫情加速引爆中美新一波矛盾。觀察者指出，在此背景下，便不難理解美國高層官員為何密集批評香港狀況－－美方顯然已把香港納入武器箱，作為與中國博弈的籌碼；諸如中方一旦採購美國商品不達標，美方便在香港議題有所動作，向中方施壓。

美緊盯全國兩會 是否釋出治港從緊訊號

美國插手因素下，香港局勢必定增添變數，甚至山雨欲來，這場風更恐怕最快未來兩周便到臨。原因是蓬佩奧日前宣布延遲向國會提交有關《香港人權與民主法案》的年度報告時，指出原因是觀察全國人大會議前後，中方治港政策會否進一步收緊，包括更多地「削弱香港的自治」。

這意味着，全國人大期間北京對香港的任何動作，都將被美國緊盯，美方或借此為由，做出一些令內地與香港俱感壓力的舉動。中美港的三角關係，實在不容樂觀。

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本報記者：程國知

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