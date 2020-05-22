【兩會2020】記者親歷超嚴格防疫 需提前14小時核酸檢測

年年兩會安保都滴水不漏，記者若要拿到參加資格需要經過多重申報及核驗關卡，今年在疫情影響下，兩會安保還加上核酸檢測一關，媒體出席兩會活動均需提前10小時到指定酒店，接受核酸檢測，以確保無人「帶毒」上會。

昨晚7時半，抽籤出席今天上午全國人大開幕式的約15名境外記者抵達北京釣魚台大酒店，在大門外核對身份之後，需在酒店大堂臨時搭建的核酸檢測點進行核酸採樣，隨後方能進入酒店。檢測前須以每人間隔一米的距離排隊等候，由於今年兩會不派發記者證，需要由工作人員進行嚴格身份檢查。

▲ 今年兩會不發記者證，記者進場需經嚴格檢查身份。

抽樣本過程難受 會出現嘔吐感或咳嗽

前兩日已經接受過檢測的行家分享經驗，有人說難受極了，還有人說就像扁桃體檢查，很快就好，一點也不難受。還有人說「咽喉式子檢查」已相對舒適，還有經鼻腔採樣的措施，會酸痛到飆淚。

輪到記者檢測，兩名身著防護服、佩戴護目鏡和防噴濺面罩全副武裝的檢疫人員向記者進行介紹檢疫須知，提醒記者檢測過程可能引發嘔吐反應。

▲ 記者親歷抽樣本檢測，過程有點不舒服。

隨後，檢疫人員將檢測棒探入記者咽喉，並要求發出「啊」聲，用檢測棒來回刮了四五次，當出現嘔吐感或咳嗽時，工作人員會停止採樣動作，等記者平復才繼續。採樣後工作人員將棉棒插入一個裝有培養液的試管容器，透光查驗是否採樣成功，但發現仍未採夠足夠多的式子，隨後拿出一根扁木棒，壓住記者舌根，再用檢測棉簽探入更深，直到採集夠有效樣本。

▲ 抽取樣本後，需等6小時，期間記者不能離開。

今年兩會 有太多改變和不確定性

檢測完畢後，需要等待約6小時才能出結果。而這6小時記者也不可自由活動，要進入酒店以單獨客房居住一晚隔離。等明早隔離結果出爐，通過安全檢驗的記者將被安排集體乘車抵達人民大會堂。

檢驗結果如何？需要提前多久抵達大會堂？在大會堂記者能否近身接觸代表委員？政府工作報告還是否會全文宣讀，抑或只宣讀簡要版本？外界關注的經濟內容又將在工作報告中如何呈現？今年兩會有太多改變和不確定性，一切未知只待揭曉。

本報駐京記者 潘攀

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