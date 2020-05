【國安法．中美角力】特朗普：中方若落實港版國安法  美國將強烈回應

中美角力升級,港版國安法成新戰場。美國總統特朗普表示,如果中國政府因香港反修例示威引發的衝突,而在香港落實國家安全法(國安法),美國會作出強烈回應。全國人大會議今天舉行開幕,其中一項議程,將會是授權全國人大常委會,為香港就國安法。

特朗普是在離開白宮時作上述表態,他說,「如果發生這種情況(中國政府為香港訂立國安法),我們將非常有力地解決這個問題」。

If it happens we’ll address that issue very strongly.