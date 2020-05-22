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【兩會2020】政府工作報告沒提今年GDP增速具體目標 優先穩就業

經濟脈搏 09:32 2020/05/22

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全國人大會議今日開幕，本報看到的政府工作報告稱，今年沒有提出全年經濟增速具體目標，主要因全球疫情及經貿不確定性大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素。今年要優先穩就業保民生。「六保」是今年「六穩」工作的著力點；守住「六保」底線，就能穩住經濟基本盤。

全球疫情、經貿不確定性大 優先穩就業 城鎮調查失業率6%左右

政府工作報告提到，綜合研判形勢，對疫情前考慮的預期目標作了適當調整。今年要優先穩就業保民生，堅決打贏脫貧攻堅戰，努力實現全面建成小康社會目標任務；域鎮新增就業900萬人以上，城鎮調查失業率6%左右，城鎮登記失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3.5％左右；進出口促穩提質，國際收支基本平衡；居民收入增長與經濟增長基本同步；現行標準下農村貧困人口全部脫貧、貧困縣全部摘帽；重大金融風險有效防控；單位國內生產總值能耗和主要污染物排放量繼續下降，努力完成「十三五」規劃目標任務。

赤字率擬按3.6%以上安排 發行1萬億元抗疫特別國債

積極財政政策要更加積極有為，今年赤字率擬按3.6%以上安排，財政赤字規模比去年增加1萬億元（人民幣，下同），同時發行1萬億元抗疫特別國債。報告稱這是特殊時期的特張舉措。上述2萬億元全部轉給地方，建立特殊轉移支付機制，資金直達市縣基層、直接惠企利民，主要用於保就業、保基本民生、保市場主體，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等，強化公共財政屬性，決不允許截留用。

要大力優化財政支出結構，基本民生支出只增不減，重點領域支出要切實保障，一般性支出要堅決壓減，嚴禁新建樓堂館所，嚴禁鋪張浪費。各級政府必須真正過緊日子，中央政府要帶頭，中央本級支出安排負增長，其中非急需非剛性支出壓減50％以上。

運用降準降息等手段 推動利率持續下行

穩健的貨幣政策要更加靈活適度。綜合運用降準降息、再貸款等手段，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年。保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。創新直達實體經濟的貨幣政策工具，務必推動企業便利獲得貸款，推動利率持續下行。

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