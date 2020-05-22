【兩會2020】全國人大會議開幕 總理李克強作政府工作報告 文字直播 （附live連結，不斷更新）

第十三屆全國人民代表大會第三次會議今日（5月22日）上午在北京人民大會堂開幕，總理李克強發表工作報告，以下為現場文字直播：

（09：45）

四、依靠改革激發市場主體活力，增強發展新動能

困難挑戰越大，越要深化改革，破除體制機制障礙，激發內生發展動力。

深化「放管服」改革。 在常態化疫情防控下，要調整措施、簡化手續，促進全面復工復產、復市復業。 推動更多服務事項一網通辦，做到企業開辦全程網上辦理。 放寬小微企業、個體工商戶登記經營場所限制，便利各類創業者註冊經營、及時享受扶持政策。 支持大中小企業融通發展。 以公正監管維護公平競爭，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。

推進要素市場化配置改革。 推動中小銀行補充資本和完善治理，更好服務中小微企業。 改革創業板並試點註冊制。 強化保險保障功能。 賦予省級政府建設用地更大自主權。 促進人才流動，培育技術和數據市場，激活各類要素潛能。

提升國資國企改革成效。 實施國企改革三年行動。 完善國資監管體制，深化混合所有製改革。 基本完成剝離辦社會職能和解決歷史遺留問題。 國企要聚焦主責主業，健全市場化經營機制，提高核心競爭力。

優化民營經濟發展環境。 保障民營企業平等獲取生產要素和政策支持，清理廢除與企業性質掛鉤的不合理規定。 限期清償政府機構拖欠民營和中小企業款項。 構建親清政商關係，促進非公有製經濟健康發展。

推動製造業升級和新興產業發展。 大幅增加製造業中長期貸款。 發展工業互聯網，推進智能製造。 電商網購、在線服務等新業態在抗疫中發揮了重要作用，要繼續出台支持政策，全面推進“互聯網+”，打造數字經濟新優勢。

提高科技創新支撐能力。 穩定支持基礎研究和應用基礎研究，引導企業增加研發投入。 加快建設國家實驗室，重組國家重點實驗室體系，發展社會研發機構。 深化國際科技合作。 加強知識產權保護。 實行重點項目攻關“揭榜掛帥”，誰能幹就讓誰幹。

深入推進大眾創業萬眾創新。發展創業投資，增加創業擔保貸款。深化新一輪全面創新改革試驗，新建一批雙創示範基地，堅持包容審慎監管，發展平台經濟、共享經濟，更大激發社會創造力。

（09：40）

三、加大宏觀政策實施力度，著力穩企業保就業

保障就業和民生，必須穩住上億市場主體，盡力幫助企業特別是中小微企業、個體工商戶渡過難關。

加大減稅降費力度。 強化階段性政策，與製度性安排相結合，放水養魚，助力市場主體紓困發展。今年繼續執行下調增值稅稅率和企業養老保險費率等製度，新增減稅降費約5000億元。前期出台六月前到期的減稅降費政策，包括免徵中小微企業養老、失業和工傷保險單位繳費，減免小規模納稅人增值稅，免徵公共交通運輸、餐飲住宿、旅遊娛樂、文化體育等服務增值稅，減免民航發展基金、港口建設費，執行期限全部延長到今年年底。 小微企業、個體工商戶所得稅繳納一律延緩到明年。 預計全年為企業新增減負超過2.5萬億元。 要堅決把減稅降費政策落到企業，留得青山，贏得未來。

推動降低企業生產經營成本。 降低工商業電價5%政策延長到今年年底。 寬帶和專線平均資費降低15%。 減免國有房產租金，鼓勵各類業主減免或緩收房租，並予政策支持。 堅決整治涉企違規收費。

強化對穩企業的金融支持。 中小微企業貸款延期還本付息政策再延長至明年3月底，對普惠型小微企業貸款應延盡延，對其他困難企業貸款協商延期。 鼓勵銀行大幅增加小微企業信用貸、首貸、無還本續貸。 大幅拓展政府性融資擔保覆蓋面並明顯降低費率。 大型商業銀行普惠型小微企業貸款增速要高於40%。 支持企業擴大債券融資。 加強監管，防止資金“空轉”套利。 金融機構與貸款企業共生共榮，鼓勵銀行合理讓利。 為保市場主體，一定要讓中小微企業貸款可獲得性明顯提高，一定要讓綜合融資成本明顯下降。

千方百計穩定和擴大就業。 加強對重點行業、重點群體就業支持。 今年高校畢業生達874萬人，要促進市場化社會化就業，高校和屬地政府都要提供不斷線的就業服務。 做好退役軍人就業保障。 實行農民工在就業地平等享受就業服務政策。 幫扶殘疾人、零就業家庭等困難群體就業。 我國包括零工在內的靈活就業人員數以億計，今年對低收入人員實行社保費自願緩繳政策，涉及就業的行政事業性收費全部取消。 資助以訓穩崗，今明兩年職業技能培訓3500萬人次以上，高職院校擴招200萬人，要使更多勞動者長技能、好就業。

（09：35）

積極的財政政策要更加積極有為。今年赤字率擬按3.6%以上安排，財政赤字規模比去年增加1萬億元，同時發行1萬億元抗疫特別國債。這是特殊時期的特殊舉措。 上述2萬億元全部轉給地方，建立特殊轉移支付機制，資金直達市縣基層、直接惠企利民，主要用於保就業、保基本民生、保市場主體，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等，強化公共財政屬性，決不允許截留挪用。 要大力優化財政支出結構，基本民生支出只增不減，重點領域支出要切實保障，一般性支出要堅決壓減，嚴禁新建樓堂館所，嚴禁鋪張浪費。 各級政府必須真正過緊日子，中央政府要帶頭，中央本級支出安排負增長，其中非急需非剛性支出壓減50%以上。 各類結餘、沉澱資金要應收盡收、重新安排。 要大力提質增效，各項支出務必精打細算，一定要把每一筆錢都用在刀刃上、緊要處，一定要讓市場主體和人民群眾有真真切切的感受。

穩健的貨幣政策要更加靈活適度。綜合運用降準降息、再貸款等手段，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年。保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。 創新直達實體經濟的貨幣政策工具，務必推動企業便利獲得貸款，推動利率持續下行。

就業優先政策要全面強化。財政、貨幣和投資等政策要聚力支持穩就業。努力穩定現有就業，積極增加新的就業，促進失業人員再就業。 各地要清理取消對就業的不合理限制，促就業舉措要應出盡出，拓崗位辦法要能用盡用。

脫貧是全面建成小康社會必須完成的硬任務，要堅持現行脫貧標準，強化扶貧舉措落實，確保剩餘貧困人口全部脫貧，健全和執行好返貧人口監測幫扶機制，鞏固脫貧成果。 要打好藍天、碧水、淨土保衛戰，實現污染防治攻堅戰階段性目標。 加強重大風險防控，堅決守住不發生系統性風險底線。

今年已過去近5個月，下一階段要毫不放鬆常態化疫情防控，抓緊做好經濟社會發展各項工作。 出台的政策既保持力度又考慮可持續性，根據形勢變化還可完善，我們有決心有能力完成全年目標任務。

（09：27）

二、今年發展主要目標和下一階段工作總體部署

做好今年政府工作，要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅決貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，緊扣全面建成小康社會目標任務，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，在疫情防控常態化前提下，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力推動高質量發展，堅決打好三大攻堅戰，加大“六穩”工作力度，保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉，堅定實施擴大內需戰略，維護經濟發展和社會穩定大局，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康 社會。

當前和今後一個時期，我國發展面臨風險挑戰前所未有，但我們有獨特政治和製度優勢、雄厚經濟基礎、巨大市場潛力，億萬人民勤勞智慧。 只要直面挑戰，堅定發展信心，增強發展動力，維護和用好我國發展重要戰略機遇期，當前的難關一定能闖過，中國的發展必將充滿希望。

綜合研判形勢，我們對疫情前考慮的預期目標作了適當調整。今年要優先穩就業保民生，堅決打贏脫貧攻堅戰，努力實現全面建成小康社會目標任務；城鎮新增就業900萬人以上，城鎮調查失業率6%左右，城鎮登記失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3.5%左右；進出口促穩提質，國際收支基本平衡；居民收入增長與經濟增長基本同步；現行標準下農村貧困人口全部脫貧、貧困縣全部摘帽；重大金融風險有效防控；單位國內生產總值能耗和主要污染物排放量繼續下降，努力完成“十三五”規劃目標任務。

需要說明的是，我們沒有提出全年經濟增速具體目標，主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，我國發展面臨一些難以預料的影響因素。這樣做，有利於引導各方面集中精力抓好“六穩”、“六保”。“六保”是今年“六穩”工作的著力點。守住“六保”底線，就能穩住經濟基本盤；以保促穩、穩中求進，就能為全面建成小康社會夯實基礎。要看到，無論是保住就業民生、實現脫貧目標，還是防範化解風險，都要有經濟增長支撐，穩定經濟運行事關全局。要用改革開放辦法，穩就業、保民生、促消費，拉動市場、穩定增長，走出一條有效應對沖擊、實現良性循環的新路子。

（09：24）

去年以來經濟社會發展和今年疫情防控取得的成績，是以習近平同志為核心的黨中央堅強領導的結果，是習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引的結果，是全黨全軍全國各族人民團結奮鬥的結果。 我代表國務院，向全國各族人民，向各民主黨派、各人民團體和各界人士，表示誠摯感謝！ 向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，表示誠摯感謝！ 向關心支持中國現代化建設和抗擊疫情的各國政府、國際組織和各國朋友，表示誠摯感謝！

在肯定成績的同時，我們也清醒看到面臨的困難和問題。受全球疫情衝擊，世界經濟嚴重衰退，產業鏈供應鏈循環受阻，國際貿易投資萎縮，大宗商品市場動盪。國內消費、投資、出口下滑，就業壓力顯著加大，企業特別是中小微企業困難凸顯，金融等領域風險有所積聚，基層財政收支矛盾加劇。 政府工作存在不足，形式主義、官僚主義仍較突出，少數幹部不作為、不會為。 一些領域腐敗問題多發。 在疫情防控中，公共衛生應急管理等方面暴露出不少薄弱環節，群眾還有一些意見和建議應予重視。 我們一定要努力改進工作，切實履行職責，盡心竭力不辜負人民的期待。

（09：22）

對我們這樣一個擁有14億人口的發展中國家來說，能在較短時間內有效控制疫情，保障了人民基本生活，十分不易、成之惟艱。 我們也付出巨大代價，一季度經濟出現負增長，生產生活秩序受到衝擊，但生命至上，這是必須承受也是值得付出的代價。 我們統籌推進疫情防控和經濟社會發展，不失時機推進復工復產，推出8個方面90項政策措施，實施援企穩崗，減免部分稅費，免收所有收費公路通行費，降低用能成本，發放貼息貸款。 按程序提前下達地方政府專項債券。 不誤農時抓春耕。 不懈推進脫貧攻堅。 發放抗疫一線和困難人員補助，將價格臨時補貼標準提高1倍。 這些政策使幾億人受益，及時有效促進了保供穩價和復工復產，我國經濟表現出堅強韌性和巨大潛能。

（09：19）

新冠肺炎疫情發生後，黨中央將疫情防控作為頭等大事來抓，習近平總書記親自指揮、親自部署，堅持把人民生命安全和身體健康放在第一位。 在黨中央領導下，中央應對疫情工作領導小組及時研究部署，中央指導組加強指導督導，國務院聯防聯控機制統籌協調，各地區各部門履職盡責，社會各方面全力支持，開展了疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。 廣大醫務人員英勇奮戰，人民解放軍指戰員勇挑重擔，科技工作者協同攻關，社區工作者、公安干警、基層幹部、新聞工作者、志願者堅守崗位，快遞、環衛、抗疫物資生產運輸人員不辭勞苦，億萬普通勞動者默默奉獻，武漢人民、湖北人民堅韌不拔，社會各界和港澳台同胞、海外僑胞捐款捐物。 中華兒女風雨同舟、守望相助，築起了抗擊疫情的巍峨長城。

在疫情防控中，我們按照堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的總要求，抓緊抓實抓細各項工作。 及時採取應急舉措，對新冠肺炎實行甲類傳染病管理，各地啟動重大突發公共衛生事件一級響應。 堅決打贏武漢和湖北保衛戰並取得決定性成果，通過果斷實施嚴格管控措施，舉全國之力予以支援，調派4萬多名醫護人員馳援，快速擴充收治床位，優先保障醫用物資，不斷優化診療方案，堅持中西醫結合，全力救治患者，最大程度提高治愈率、降低病亡率。 延長全國春節假期，推遲開學、靈活復工、錯峰出行，堅持群防群控，堅持“四早”，堅決控制傳染源，有效遏制疫情蔓延。 加強藥物、疫苗和檢測試劑研發。 迅速擴大醫用物資生產，短時間內大幅增長，抓好生活必需品保供穩價，保障交通幹線暢通和煤電油氣供應。 因應疫情變化，適時推進常態化防控。 針對境外疫情蔓延情況，及時構建外防輸入體系，加強對境外我國公民的關心關愛。 積極開展國際合作，本著公開、透明、負責任態度，及時通報疫情信息，主動分享防疫技術和做法，相互幫助、共同抗疫。

（09：16）

我們隆重慶祝中華人民共和國成立70週年，極大激發全國各族人民的愛國熱情，匯聚起奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利的磅礴力量。

我們加強黨風廉政建設，紮實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，嚴格落實中央八項規定精神，持續糾治“四風”，為基層鬆綁減負。

中國特色大國外交成果豐碩。 成功舉辦第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇等重大主場外交活動，習近平主席等黨和國家領導人出訪多國，出席二十國集團領導人峰會、金磚國家領導人會晤、亞信峰會、上海合作組織峰會、東亞合作領導人系列會議、中歐領導人會晤、中日韓領導人會晤等重大活動。 積極參與全球治理體系建設和改革，推動構建人類命運共同體。 經濟外交、人文交流卓有成效。 中國為促進世界和平與發展作出了重要貢獻。

（09：14）

這次新冠肺炎疫情，是新中國成立以來中國遭遇的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的公共衛生事件。 在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，經過全國上下和廣大人民群眾艱苦卓絕努力並付出犧牲，疫情防控取得重大戰略成果。當前，疫情尚未結束，發展任務異常艱鉅。要努力把疫情造成的損失降到最低，努力完成今年經濟社會發展目標任務。

一、2019年和今年以來工作回顧

去年，中國發展面臨諸多困難挑戰。 世界經濟增長低迷，國際經貿摩擦加劇，國內經濟下行壓力加大。 以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民攻堅克難，完成全年主要目標任務，為全面建成小康社會打下決定性基礎。

——經濟運行總體平穩。 國內生產總值達到99.1萬億元，增長6.1%。 城鎮新增就業1352萬人，調查失業率在5.3%以下。 居民消費價格上漲2.9%。 國際收支基本平衡。

——經濟結構和區域佈局繼續優化。 社會消費品零售總額超過40萬億元，消費持續發揮主要拉動作用。 先進製造業、現代服務業較快增長。 糧食產量保持在1.3萬億斤以上。 常住人口城鎮化率首次超過60%，重大區域戰略深入實施。

——發展新動能不斷增強。 科技創新取得一批重大成果。 新興產業持續壯大，傳統產業加快升級。 大眾創業萬眾創新深入開展，企業數量日均淨增1萬戶以上。

——改革開放邁出重要步伐。 供給側結構性改革繼續深化，重要領域改革取得新突破。 減稅降費2.36萬億元，超過原定的近2萬億元規模，製造業和小微企業受益最多。 政府機構改革任務完成。「 放管服」改革縱深推進。 設立科創板。 共建「一帶一路」取得新成效。 出台外商投資法實施條例，增設上海自貿試驗區新片區。 外貿外資保持穩定。

——三大攻堅戰取得關鍵進展。 農村貧困人口減少1109萬，貧困發生率降至0.6%，脫貧攻堅取得決定性成就。 污染防治持續推進，主要污染物排放量繼續下降，生態環境總體改善。 金融運行總體平穩。